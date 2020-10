Gehrden

Alle Schüler da? Alle Lehrer da? In den Schulen in Niedersachsen waren dies zu Beginn dieser Woche, als der Schulbetrieb nach dem Ende der Herbstferien wieder startete, die entscheidenden Fragen. Nicht anders verhielt sich dies an der Oberschule Gehrden, für die die Fragen mit einem klaren „Ja“ zu beantworten waren – eine wichtige und nicht selbstverständliche Nachricht.

Denn noch vor den Herbstferien traten an der Oberschule Corona-Fälle auf. Zwei Jahrgänge mussten zu Hause und damit in Quarantäne bleiben. Betroffen waren davon rund 200 Schüler, was ein Drittel der Gesamtschülerzahl ausmacht. Außerdem verblieben 25 Lehrer in der Isolation, insgesamt 78 Personen gehören zum Kollegium der Oberschule – also ebenfalls ein Drittel.

„Viele Leute sind aufgeregt“

„Wir hatten zum Start nach den Herbstferien keine Corona-bedingten Ausfälle. Unsere Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin, das hatte sich alles schon gut eingespielt“, sagt Schulleiter Carsten Huge, der entspannt wirkt – und es auch ist. „Bezüglich des Tragens der Masken sind ja viele Leute sehr aufgeregt. Eine Pflicht beginnt erst dann, wenn etwas von den Behörden kommt“, sagt Huge und betont, „dass es bei der Empfehlung bleibt, solange das Gesundheitsamt nichts anderes anordnet“.

Dass Maskenpflichten im Gebäude und in den Gängen herrscht, versteht sich von selbst. Die Entscheidung, ob auch während des Unterrichts die Maske über Mund und Nase verbleibt, entscheidet bisher jede Person selbst – das gilt auch für die Lehrer, sagt Huge. „Wir haben an den Lehrerplätzen bereits ausreichend Schutzmaßnahmen wie Plexiglasscheiben.“

Auch die Lüftungsintervalle hält die Oberschule ein, alle 20 Minuten werden die Fenster groß aufgerissen. „Das finde ich okay. Denn frische Luft ist sowieso gut, dann kann man sich besser konzentrieren“, sagt der zehnjährige Yan. Sein Sitznachbar in der Klasse 5a, Ilai, hat damit auch keine Probleme – wenn es nicht gerade am frühen Morgen ist. „Dann ist es noch ziemlich kalt“, sagt er. Mit dem häufigen Lüften geht nach Meinung von Jarno aber ein anderes Problem einher. „Dann wird es im Klassenraum so laut, weil Krach von draußen zu hören ist“, sagt der Elfjährige.

Aktuell verläuft der Unterricht in Niedersachsen und damit auch in Gehrden nach dem sogenannten Szenario A. Das bedeutet eingeschränkter Regelbetrieb mit Präsenz. Das Szenario B beinhaltet eine Rückkehr zum Homeschooling. Die Oberschule gilt schon seit Jahren als, im wahrsten Sinne, als gut vernetzt und vorbildlich hinsichtlich in Sachen digitales Lernen.

Umstellung auf Homeschooling sofort möglich

„Bei einem möglichen Szenario B könnten wir den Unterricht ganz normal fortführen. Da haben wir keine Schwierigkeiten“, sagt der Schulleiter, fügt aber mit einem Augenzwinkern zu möglichen Problemen hinzu: „Höchstens wenn die Technik streikt oder der Strom mal ausfällt.“ Während der Corona-bedingten Pause vor der Herbstferien verlief der Unterricht für die 200 Schüler bereits auf digitalem Wege.

Die Basisausstattung für die Umstellung aufs Homeschooling ist vorhanden, die nötigen Endgeräte stehen zur Verfügung. Intern bräuchte man auch keinen Vorlauf. „Wir könnten von heute auf morgen wechseln“, sagt Huge. Sein Schulleiterkollege Kay Warneke von der Marie-Curie-Schule in Empelde hatte auf Nachfrage dieser Zeitung gesagt, dass man bei einem Wechsel von Szenario A auf B zwei bis drei Tage benötige – darunter fiele beispielsweise die Neufassung der Stundenpläne. Jedoch in die MCS mit rund 1500 Schülern noch etwas größer als die Oberschule Gehrden.

