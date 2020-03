Niclas Hischke ist neuer Jugendbürgermeister

Gehrden

Wenn man Jugendbürgermeister ist, hört man diese Frage oft: Interessiert du dich besonders für Politik? Niclas Hischke schmunzelt. „Als ich in der achten Klasse war, habe ich damit angefangen, politische Artikel in der Zeitung aufmerksam zu lesen.“ Daran habe auch sein Politiklehrer Elvir Hajdaraj einen großen Anteil. „Ihn habe ich jetzt im vierten Jahr in Folge, er hat bei mir das Interesse geweckt“, sagt der Zehntklässler der Oberschule Gehrden.

Seit wenigen Tagen hat Hischke sein neues Amt inne. Das Jugendparlament wählte ihn in seiner konstituierenden Sitzung Mitte Februar in geheimer Wahl zum Bürgermeister. In der vorherigen Legislatur gehörte der Oberschüler bereits dem Parlament an, war zum Ende der Periode sogar stellvertretender Jugendbürgermeister – nun ist er in erster Position der Nachfolger von Emre Ölcen. „Herr Hajdaraj wird bestimmt stolz sein und sich freuen, dass ich jetzt Jugendbürgermeister bin“, sagt Hischke mit einem Augenzwinkern.

Angebote ausweiten

Als Ziel hat sich der 15-Jährige gesetzt, „die Situation für die Jugendlichen und das Angebot zu verbessern“. Als Beispiele nennt er eine Ausweitung des Angebots im Jugendpavillon durch Ferienpassaktionen oder Spiele wie „Schlag den Teamer“, wobei das Motto angelehnt ist an den TV-Klassiker „Schlag den Raab“. Außerdem möchte der Zehntklässler Kontakt zu den beiden weiterführenden Schulen in Gehrden halten. „Ich möchte Gespräche mit der Oberschule und dem Matthias-Claudius-Gymnasium suchen und die Zusammenarbeit verbessern.“ Weil Hischke selbst Teamer im Pavillon und zudem Schüler der Oberschule ist, bildet er die perfekte Schnittmenge ab.

Ebenfalls wichtig für Jugendliche: Flächen zum Ausruhen, „Chill-Plätze“, wie es Hischke nennt. „Das wollten wir schon im vorherigen Jugendparlament in Angriff nehmen, aber zum Schluss waren wir nur noch sieben Leute, da war es schwer.“ Auf der Agenda steht bei einem jungen Menschen im Alter von 15 Jahren natürlich auch Klima und Zukunft. „Die Stadt soll noch grüner werden. Da müssen wir prüfen, was da noch möglich ist.“

Auch ein guter Schüler in Politik?

Hischke ist in Gehrden geboren. Zwischendurch lebte er mit seiner Familie in Barsinghausens Ortsteil Göxe, seit 2014 lebt er wieder in Gehrden. Im Sommer wird er die Oberschule nach der zehnten Klasse verlassen und nach Hannover auf die Berufsbildende Schule Handel wechseln – mit dem Ziel, das Fachabitur Wirtschaft abzulegen. Wo in beruflicher Hinsicht die Reise am Ende hingeht, weiß er noch nicht genau. „Politik oder Wirtschaft – ich kann mir beides gut vorstellen.“

Bleibt als abschließende Frage nur noch zu klären: Ist Niclas denn nicht nur an Politik interessiert, sondern in diesem Fach auch ein guter Schüler? Niclas lacht. „Nach dem ersten Halbjahr stehe ich auf Zwei plus. Mein Lehrer hat mir in Aussicht gestellt, dass ich eine Eins schaffen kann.“

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung