Neujahrsempfang in Leveste: Viel Lob für Ehrenamtliche

Leveste

Rund 100 Gäste haben beim traditionellen Neujahrsempfang des Ortsrats und der Kirchengemeinde in Leveste gemeinsam auf des vergangene Jahr zurückgeblickt und über bevorstehende Projekte gesprochen. In ihren Ansprachen waren sich die Redner in einem Punkt einig: In Leveste hat ehrenamtliches Engagement einen hohen Stellenwert.

Nach einem Gottesdienst in der St.-Agatha-Kirche hatten Ortsbürgermeister Michael Passior und der Vorsitzende des Kirchenvorstands, Michael Bürger, schon symbolisch den Schulterschluss geübt. Als gemeinsame Gastgeber begrüßte das Duo am Eingang des Saales der Gaststätte Behnsen jeden ankommenden Besucher per Handschlag. Schon vor dem offiziellen Teil des Neujahrsempfanges spielte der Feuerwehrmusikzug auf. Rund 100 Gäste klönten bei ihrem Empfang und stießen gemeinsam mit einem Glas Sekt oder Orangensaft auf das neue Jahr an. „Die Veranstaltung hat Tradition und wurde vor 20 Jahren von der Ortsbürgermeisterin Sigrid Hahn eingeführt“, sagte Nachfolger Passior.

Beim Neujahrsempfang spenden die Besucher im Saal der Gaststätte Behnsen Applaus. Quelle: Ingo Rodriguez

Rückblick und Ausblick

Er blickte anschließend auf das vergangenen Jahr zurück: auf aktuelle Themen wie den Klimawandel, auf den gesellschaftliche Umgang mit verschiedenen Formen der Streitkultur, aber auch auf antisemitische Anschläge wie in Halle. Nach einem kurzen Rück- und Ausblick auf Gehrdener Projekte widmete sich Passior aber Leveste: Er erinnerte unter anderem noch einmal an den Bau und die Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses sowie die bevorstehenden Arbeiten im Neubaugebiet „Hinter den Zäunen“ und für den zweiten Rasenplatz des Sportvereins.

Applaus spendeten die Dorfbewohner, als Passior die ehrenamtlichen Aktivitäten der Helfer in den Levester Vereinen, Organisationen, Gruppen und Initiativen hervorhob. „Sie alle leisten wichtige Beiträge zur Entwicklung unseres Dorfes und haben oft genug bewiesen, dass Sie Verantwortung übernehmen“, lobte der Ortsbürgermeister den Einsatz. Er rief dazu auf, sich weiter in die Dorfgemeinschaft einzubringen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Beim Neujahrsempfang kommen die Besucher miteinander ins Gespräch. Quelle: Ingo Rodriguez

Lob für ehrenamtliches Engagement äußerte auch der Vorsitzende des Kirchenvorstands. Die Arbeit und die Angebote der Gemeinde seien ohne die Unterstützung der Helfer gar nicht möglich, sagte Bürger. „Etwa 60 Menschen sind für unsere Gemeinde ehrenamtlich tätig. Man kann auch sagen: Die halten den Laden am Laufen“, sagte Bürger. Er hatte zuvor auch lobende Worte für die Arbeit des Vakanzpastors Matthias Stalmann sowie für den Aufstellungsgottesdienst der neuen Pastorin Karin Spichale gefunden. Spürbar stolz war der Vorsitzende über das positive Fazit der Superintendentin Antje Marklein nach ihrer Visitation im vergangenen Jahr: „Sie bescheinigt uns ein buntes, vielfältiges, lebendiges und engagiertes Gemeindeleben.“

Heftige Kritik am Zeitplan der Neubesetzung

Bürger äußerte aber auch Kritik an den zeitgleich notwendigen Arbeiten für die Visitation und die entgegen der Planung im Eiltempo vorangetriebene Neubesetzung der Pfarrstelle: Das habe die voll berufstätigen Kirchenvorsteher an ihre Belastungsgrenze gebracht. „Da fragt man sich ernsthaft , ob man sich diesen – entschuldigen Sie den Ausdruck – Zirkus wirklich noch antun muss.“

Bis auf den kritischen Ausflug herrschte beim Neujahrsempfang und den Gesprächen nach den Grußworten jedoch ein harmonisches Miteinander. Die junge Geigerin Lilly Eickmeier und Pianistin Flora Schaper hatten zuvor nach ihren Darbietungen als Duo Relilli langen Applaus und jeweils ein kleines Geschenk bekommen.

Lilly Eickmeier (links) und Flora Schaper treten als das Duo Relilli auf. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez