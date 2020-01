Neues Wohngebiet in Lenthe: Ortsrat setzt auf dörflichen Charakter

Lenthe

Nur Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser und keine zweigeschossige Bauweise: Das geplante Neubaugebiet Im Wehrkampe in Lenthe soll nicht zu sehr vom Erscheinungsbild der umliegenden Siedlungsbereiche abweichen, sondern den dörflichen Charakter der Ortschaft widerspiegeln. Dafür hat sich der Ortsrat am Donnerstagabend in seiner Sitzung in der Alten Schule mit großer Mehrheit ausgesprochen. Mit nur einer Gegenstimme des parteilosen Alexander Bieber votierte das Gremium um Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling für eine maximal eineinhalbgeschossige Bauweise.

Zweigeschossige Bauten sollen möglicherweise im nächsten Abschnitt

Den Vorschlag der Stadtverwaltung, zumindest im zentralen Bereich des künftigen Baugebiets auch zweigeschossige Neubauten zu erlauben, lehnte der Ortsrat ab. „Das neue Wohngebiet soll den dörflichen Charakter des im Osten angrenzenden Bereichs erhalten. Möglicherweise können wir ja beim zweiten Bauabschnitt auf der angrenzenden Ackerfläche zweigeschossige Bauten ermöglichen“, sagte Ermerling ( SPD) nach dem Votum. Zuvor hatte auch schon Sylvie Müller ( SPD) die nahezu einhellige Meinung des Ortsrates begründet. „Für den zweiten Bauabschnitt können wir das ja neu diskutieren, weil ja auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll“, sagte Müller.

Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling (Zweiter von rechts) hört sich nach der Vorstellung des Bebauungsplanes mit dem Ortsrat die Bedenken der Anwohner an. Quelle: Ingo Rodriguez

Allerdings handelt es sich bei dem Beschluss des Ortsrates nur um eine Empfehlung, dem erfahrungsgemäß jedoch die kommunalen Fachausschüsse und der Rat der Stadt folgen. Hintergrund des Vorschlags der Stadtverwaltung, auch zweigeschossige Bauten zu erlauben, ist die große und breit gefächerte Nachfrage am Wohnungsmarkt. Höhere Gebäude mit mehr Wohneinheiten – wie etwa kleine Mehrfamilienhäuser – würden demnach auch für Familien mit geringem Einkommen Angebote schaffen. Diese Pläne hatte zu Beginn der Sitzung die Fachdienstleiterin Nicole Leubert vor rund 15 Besuchern noch einmal vorgestellt.

Fachdienstleiterin Nicole Leubert stellt den Dorfbewohnern und dem Ortsrat den Bebauungsplan vor. Quelle: Ingo Rodriguez

Eine zweigeschossige Bebauung will der Ortsrat möglicherweise in etwa sechs Jahren bei den Planungen für den zweiten Bauabschnitt berücksichtigen. Denn: Ursprünglich hatten der Ortsrat und die Stadt Gehrden geplant, die rund 2,7 Hektar große Ackerfläche am westlichen Dorfrand in einem Stück als Neubaugebiet zu entwickeln. Die Region Hannover machte aber einen Strich durch diese Rechnung. Weil Ortschaften nach Vorgabe des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) bis zum Ablauf der Gültigkeit nur jeweils um fünf Prozent der bereits vorhandenen Siedlungsfläche wachsen dürfen, kann der zweite Bauabschnitt frühestens im Jahr 2026 in Angriff genommen werden.

340 Bewerbungen für Neubaugebiet liegen vor

Immerhin: Auch mit dem ersten Bauabschnitt reagiert die Stadt Gehrden als künftiger Erschließungsträger auf die große Nachfrage. Auf einer Fläche von rund 9500 Quadratmetern sollen insgesamt 19 Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser angeboten werden. Parallel zum Bauleitplanverfahren bereitet die Stadt derzeit laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg die Ausschreibung für die Arbeiten vor. Im Sommer sollen die Vermarktung der Grundstücke und die Erschließung des Baugebiets beginnen.

Laut Stadtverwaltung gibt es für das Neubaugebiet derzeit bereits 340 Bewerbungen. Der derzeitige Entwurf könnte nach der öffentlichen Auslegung im Februar und der anschließenden Abwägung eingegangener Stellungnahmen im März oder April nach einer weiteren Beratungsfolge rechtskräftig werden. Im Spätherbst könnten dann laut Middelberg schon die ersten Hausbauer nach Lenthe kommen.

Die Besucher der Ortsratssitzung verfolgen die Vorstellung des Bebauungsplanes. Quelle: Ingo Rodriguez

Anwohner werfen Ortsrat mangelnde Rücksichtnahme vor Die Pläne für das Neubaugebiet Im Wehrkampe haben Anlieger der angrenzenden Grundstücke an der Werner-von-Siemensstraße in der Ortsratssitzung sehr kritisch verfolgt. Eine Sprecherin von insgesamt 14 Anwohnern kritisierte den Ortsrat in einem Redebeitrag für eine mangelhafte Berücksichtigung ihrer Interessen. In einem frühzeitigen Beteiligungsverfahren hatten die Anwohner verschiedene Vorschläge gemacht. Unter anderem fordern sie auf einer zusätzlichen öffentlichen Fläche einen Wirtschaftsweg zwischen ihren Grundstücken und dem Neubaugebiet, damit ihre Gärten auch von der Rückseite erreichbar sind. Das lehnen der Ortsrat und die Stadt aber ab, weil die dortigen Bauflächen nicht durch einen neue Weg unnötig verkleinert werden sollen. Auch auf eine von den Anliegern geforderte Vorgabe, die Ausrichtung der Neubaudächer in Nord-Süd-Ausrichtung anzuordnen, wollen sich Ortsrat und Stadt nicht einlassen. Wegen einer möglichst hohen Energieeffizienz sollen den künftigen Häuslebauern stattdessen flexibel wählbare Fläche für Solaranlagen zur Verfügung stehen. Die Kritik der Anwohner: Bis auf die Empfehlung für eine eingeschossige Bauweise habe der Ortsrat nur die Belange der künftigen Neubürger, nicht jedoch die Interessen der Anlieger berücksichtigt, sagte die Sprecherin. Das wies Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling deutlich zurück. „Wir haben uns im Ortsrat intensiv Gedanken gemacht und abgewogen. Wir kümmern uns auch um die Anliegerinteressen, aber nicht alle Einwände sind sinnvoll“, sagte der Ortsbürgermeister. ir

