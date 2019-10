Leveste

Selbst ist der Levester: In den vergangenen Wochen sind an verschiedenen Stellen in dem Gehrdener Ortsteil Verschönerungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen worden – und dies mit ehrenamtlicher Unterstützung.

Vor circa 15 Jahren entstand im Ortsrat die Idee, ein Ortseingangsschild in Leveste am Mühlenteich in Ri...