Der Northener Hobbyhistoriker und Dorfchronist Friedrich Meier hat ein neues Heft herausgebracht. Unter dem Titel „Aus Schlesien nach Northen“ lässt Meier auf 127 Seiten die Geschichten vieler Familien aufleben. Das Buch soll die Erinnerung bewahren an die Menschen, die in den Jahren 1945 bis 1950 als Flüchtlinge und Vertriebene nach Northen zuzogen.

„Die ostdeutschen Provinzen oder die deutschen Sprachgebiete in den ost- und südosteuropäischen Nachbarländern Deutschlands waren ihre alte Heimat“, schreibt Meier im Vorwort. Die Schicksale und die Lebensberichte der Flüchtlinge und Vertriebenen seien wertvolle Zeugnisse der Northener Dorfgeschichte. Sie zeigten die Ursachen und die Ergebnisse des grundlegenden Wandels der Dorfstrukturen auf.

Mündliche Überlieferungen in Schriftform bringen

Das Wissen der Zeitzeugen über das Leben in der alten Heimat, die unsäglichen Leiden und Gewaltakte auf den Wegen der Flucht und Vertreibung, die erste Notzeit und die Aufbaujahre in Northen drohe verloren zu gehen. „Es ist an der Zeit, die mündlichen Überlieferungen in Schriftform zu bringen, um sie als ein Stück unserer dörflichen Gemeinsamkeit zu erhalten“, sagt Meier.

Zu erhalten ist das Heft für 9 Euro bei Friedrich Meier unter der Telefonnummer (0 51 08) 36 15 und im Friseursalon Elke Preiß in Northen, Hannoversche Straße 4.

Von Heidi Rabenhorst