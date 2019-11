Verkauf des Kalenders kommt nierenkranken Kindern zugute

Gehrden

Es ist ein hochwertiger Jahreskalender mit 228 Seiten aus Recyclingpapier, mit Fadenheftung, im DIN-A5-Format, mit Lesezeichen sowie Platz für persönliche Eintragungen und Aufzeichnungen: Mit diesem selbst entwickelten Produkt will die 24-jährige Mediengestalterin Katharina Weise aus Gehrden nierenkranke Kinder und Jugendliche unterstützen. Nach der erfolgreichen Aktion im Vorjahr sind nun die besonderen Jahreskalender wieder auf dem Markt. Und erneut sollen die Verkaufserlöse einem Selbsthilfeverein Betroffener zugute kommen, der sich um Familien mit nierenkranken, dialysepflichtigen und transplantierten jungen Menschen kümmert.

In Gehrden aufgewachsen

Ihr sei vor zwölf Jahren selbst eine Niere transplantiert worden, nennt die junge Frau den Hintergrund ihres Engagements. Im vergangenen Jahr hatte die Mediengestalterin eine limitierte Auflage von 50 Exemplaren verkauft und jeweils 20 Prozent der Einnahmen ebenfalls dem Verein zur Verfügung gestellt. „Ich habe den Betrag auf 100 Euro aufgerundet, aber in diesem Jahr soll noch mehr Geld bei der Aktion zusammenkommen, deshalb habe ich nun eine größere Auflage herausgebracht“, sagt Weise. Sie ist in Gehrden aufgewachsen und hat sich nun mit der Buchhandlung Lesezeichen am Steinweg zusammengeschlossen. „Dort sind zehn Exemplare des Kalenders erhältlich“, sagt Weise. In diesem Laden habe sie einst auch immer ihre Schulbücher gekauft, begründet sie den Schritt, auf die Buchhandlung für die Aktion zuzugehen.

Katharina Weise (24) unterstützt mit den Verkaufserlösen für ihren neuen Jahreskalender nierenkranke Kinder. Quelle: Ingo Rodriguez

Zwar sollen in diesem Jahr wegen der größeren Absatzmenge nur 10 Prozent der Verkaufserlöse an den Selbsthilfeverein nierenkranker Kinder und Jugendliche gespendet werden, für sie bleibe aber kein Gewinn übrig. „Wenn ich meine Arbeitszeit für den Entwurf und den Versand einrechne, soll am Ende des Projektes für mich finanziell eine schwarze Null stehen“, sagt Weise. Die Benefizaktion sei für sie einfach eine Herzensangelegenheit, sagt die junge Gehrdenerin, die inzwischen in Hannover wohnt. In diesem Jahr seien von dem Kalender über eine Internetplattform von insgesamt 108 produzierten Exemplaren schon 80 verkauft worden. Der Stückpreis: 22 Euro.

Geburtstagswunsch als Auslöser

Auf die Idee zu ihrem Jahreskalender mit Platz für persönliche Reflexionen und Zielsetzungen ist Weise wegen eines Geburtstagswunsches ihrer Schwester gekommen. „Sie hatte sich vor einem Jahr einen Kalender gewünscht“, erzählt die 24-jährige Mediengestalterin. Diesen Kalender habe sie angesichts ihres Berufes selbst gestalten wollen. „Um meinen großen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, war es aber notwendig, mindestens zehn Exemplare zu produzieren und zu verkaufen, um die Kosten im Rahmen zu halten“, beschreibt Weise die Anfänge.

Nun kann die zweite Version des Produkts mit dem Namen Weiserkalender in der Buchhandlung Lesezeichen am Steinweg gekauft werden. Weitere Informationen über das Projekt sowie Bestellmöglichkeiten sind außerdem im Internet auf der Seite www.weisesdesign.de sowie per E-Mail an kalender@weisesdesign.de erhältlich.

Von Ingo Rodriguez