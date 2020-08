Gehrden

Jetzt muss nur noch die Sonne scheinen – dann kann der Strom fließen. Auf dem Dach des neugebauten Aldi-Markts im Westen Gehrdens ist eine Fotovoltaikanlage installiert worden. Die daraus erzeugte Energie soll künftig die Kühlung der Regale sicherstellen. Die Abwärme hingegen kommt bei der sogenannten Betonkerntemperierung zum Einsatz. Mit diesem Verfahren wird im Sommer eine Kühlung und im Winter eine Beheizung des Gebäudes erzielt.

Der Markt an der Everloher Straße gehört zu den rund 400 Filialen des Unternehmens Aldi Nord, die über eine eigene Fotovoltaikanlage auf dem Dach verfügen. Laut Unternehmenssprecher Michael Strothoff haben im Jahr 2019 alle Solaranlagen zusammen rund 36.000 Megawattstunden Strom erzeugt – etwa so viel, wie etwa 10.000 Einfamilienhaushalte im Jahr verbrauchen. „Bis zu 70 Prozent des produzierten Stroms nutzen wir, um den Markt mit Energie zu versorgen“, sagt Strothoff. Der restlichen Teil werde ins regionale Stromnetz eingespeist. Zu Zeiten, in denen der Bedarf des Marktes nicht über die Solarenergie vom eigenen Dach gedeckt werden kann – beispielsweise morgens oder an Tagen mit geringen Sonnenstunden – führt Aldi Strom aus dem Netz zu. Dieser sei ab 2021 ausschließlich zertifizierter Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen. „Fossile Brennstoffe wie Kohle oder Heizöl benötigen wir daher für unseren Markt in Gehrden nicht mehr“, sagt Strothoff.

Anzeige

Verkaufsfläche wird deutlich größer

Neu ist nicht nur die Energieversorgung des Marktes. Seine Verkaufsfläche wird auch erweitert: von bisher 800 auf fast 1300 Quadratmeter. Hinter der dann größeren Backwarenauslage wird sich ein Backraum befinden. Der Pfandautomat soll künftig in der Nähe des Eingangs stehen, damit die Kunden schon vor dem Einkauf ihr Leergut zurückbringen können und es nicht in den Markt mitnehmen müssen. Das Licht-, Farb- und Energiekonzept wird modern gestaltet. Vor dem Markt wird es 80 Parkplätze geben, einige davon sind besonders breit und für Eltern mit Kindern oder Menschen mit Behinderungen vorgesehen. „Wir sind optimistisch, den geplanten Eröffnungstermin am 24. September halten zu können“, sagte Strothoff. Zum Investitionsvolumen wollte er keine Angaben machen.

Weitere NP+ Artikel

Die Pläne, den Aldi-Markt in Gehrden zu modernisieren, gibt es bereits seit sechs Jahren. Doch das Baugenehmigungsverfahren zog sich in die Länge. Verschiedene Gutachten waren nötig. Letztlich kamen die Experten zu dem Entschluss, dass das Vorhaben einen Beitrag zur Stärkung der Nahversorgung leistet. Zumal auf dem Vorwerk-Gelände, das direkt gegenüber dem Aldi-Markt liegt, ein Neubaugebiet mit mehr als 150 Wohnungen entstehen wird.

Von Dirk Wirausky