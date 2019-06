Gehrden

Die Stadtkantorei Gehrden hat sich längst weit über die Burgbergstadt hinaus einen guten musikalischen Ruf erarbeitet. Aktueller Beleg für diese Wertschätzung: Die 50 Sängerinnen und Sänger sind eingeladen, am Sonntag, 7. Juli, in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover an der Aufführung der Bach-Kantate „Ach Herr, mich armen Sünder“ mitzuwirken. Die Leitung hat Martin Kohlmann, Dirigent der Stadtkantorei. Der Kantatengottesdienst beginnt um 17 Uhr. Mitwirkende sind das Kammerorchester an St. Johannis, Svenja Rissiek (Alt), Max Albrecht Müller (Tenor), Friedrich Hamel (Bass) und Katja Zerbst (Orgel).

Der Gehrdener Chor wurde von den Veranstaltern des hannoverschen Großprojekts „ Bach um Fünf“ um Teilnahme gebeten. Seit 2008 besteht dieses Projekt, in dem allmonatlich von den besten Chören der Musikregion Hannover eine der 199 erhaltenen Kantaten Bachs im Rahmen eines Gottesdienstes aufgeführt wird.

Bereits Musikprojekte bis 2021 terminiert

Auch die weiteren musikalischen Vorhaben der Stadtkantorei profitieren vom Bekanntheitsgrad und dem Ansehen des Gehrdener Chors nach mehr als 50 Konzerten. Mit dem Chor der St.-Heinrich-Kirche Hannover bestreitet die Stadtkantorei in der Adventszeit zwei weihnachtliche Konzerte in Hannover und Empelde. Auf dem Programm stehen festliche Werke von J. S. Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Carl Loewe. Im Jahr 2020 wird es mit dem Konzertchor Kleefeld und einem Barockorchester eine Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium geben, und 2021 wird die Stadtkantorei gemeinsam mit dem Chor der Göttinger St.-Petri-Kirche in Göttingen und Hannover Mendelssohns großes Oratorium „Elias“ aufführen.

Zur Vorbereitung treffen sich die Chormitglieder jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.45 Uhr im Bürgersaal. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind zu einer unverbindlichen Schnupperprobe eingeladen. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtkantorei-gehrden.de.

Von Dirk Wirausky