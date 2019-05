Gehrden

Annika Meier (Name von der Redaktion geändert) ist wegen ihres Dienstleistungsangebots in der Region Hannover und im Internet sehr präsent und beliebt. Doch seit November 2018 ist die 40-jährige Selbstständige vorsichtiger geworden, da sie vom sogenannten Cyber-Mobbing betroffen ist.

Meier wurde im Herbst vergangenen Jahres von einer Kollegin öffentlich auf der Internetplattform Facebook kritisiert und bloßgestellt. Die Dame aus Hannover, die in einem ähnlichen Beruf arbeitet, habe wohl schon häufiger weitere Kollegen bedrängt und belästigt – nicht nur im Netz. Persönlich kennt Meier ihre Mobberin nicht, doch die Anmerkungen beeinflussen ihre Entscheidungen. „Nach den Vorfällen überlege ich länger, bevor ich Werbung im Internet veröffentliche“, sagt Meier.

Silke Gdanitz vom Kibis-Team organisiert die Selbsthilfegruppe für Mobbing-Betroffene und lädt zum 33. Selbsthilfetag nach Hannover ein. Quelle: Kibis

Inzwischen achtet Meier nicht mehr auf die Nachrichten im Internet, doch ein Gefühl der Angst begleite sie ständig. „Ich fühle mich machtlos, da es keine Gesetze gibt“, merkt die Betroffene an. Um andere Betroffene in einer ähnlichen Situation zu helfen, möchte Meier nun eine Selbsthilfegruppe für Betroffene in Gehrden gründen. „Die Gesprächsgruppe soll sich sowohl an Cybermobbing-Opfer als auch an Mobbing-Betroffene richten“, betont Meier. Daher hat die Selbstständige die Kontakt-, Information- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich (Kibis) in Hannover kontaktiert. „Wir vermitteln dann die Kontakte, damit eine Gruppe aufgebaut werden kann“, erklärt Silke Gdanitz vom Kibis-Team.

Zudem findet vom 18. bis zum 26. Mai die erste bundesweite Aktionswoche Selbsthilfe statt. In der Region Hannover gibt es rund 600 Selbsthilfegruppen, die mit zwei Veranstaltungen auf die Aktionswoche aufmerksam machen. Zum Auftakt der Veranstaltung organisiert Kibis in der Innenstadt den 33. Hannoverschen Selbsthilfetag. Am Sonnabend, 18. Mai, präsentieren sich 90 Selbsthilfegruppen und die Gäste können sich auf zahlreiche Mitmachaktionen freuen.

Cybermobbing greift immer mehr um sich Mit Cyber-Mobbing werden verschiedene Formen der Verleumdung, Belästigung, Bedrängung und Nötigung anderer Menschen oder Unternehmen mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel über das Internet oder auch mittels Mobiltelefonen bezeichnet. Cybermobbing wird oft als Problem von Jugendlichen angesehen. Doch eine Studie vom Bündnis für Cybermobbing aus dem vergangenen Jahr belegt, dass das Thema längst in der gesamten Gesellschaft angekommen ist. Zugenommen haben demnach die Diffamierungen, Nötigungen, Beleidigungen oder Belästigungen im Netz. So ist das Internetmobbing relativ um 13,6 Prozent auf 9,2 Prozent gewachsen. Wie die repräsentative Studie weiter ergab, werden Frauen 1,5 mal häufiger Opfer von Mobbingattacken als Männer. Besonders alarmierend sind die Zahlen bei jüngeren Menschen (20 bis 25 Jahre). Diese seien fast doppelt so häufig von Cybermobbing betroffen wie der Durchschnitt (18 Prozent). Internetmobbing habe eine besondere Dynamik und sei schwer kontrollierbar, heißt es. Inhalte könnten schnell gespeichert, verändert oder weitergeleitet werden. Laut Studie müssten immer mehr Berufstätige Anfeindungen und Demütigungen übers Internet erleiden. So seien mittlerweile acht Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland von Cybermobbing betroffen, 30 Prozent hätten mit körperlichen und verbalen Angriffen am Arbeitsplatz zu kämpfen. dw

Neben verschiedenen Testmöglichkeiten für Risikoerkrankungen und anderen Aktionen wird beispielsweise auch ein behindertengerechtes Auto vor Ort sein und Interessierte können sich über mögliche Umbauten beim TÜV informieren. Das Programmheft kann unter www.kibis-hannover.de heruntergeladen werden. Weitere Informationen, auch zu der Cybermobbing-Selbsthilfegruppe, gibt es bei der Beratungsstelle unter der Telefonnummer (0511) 666567.

Weiterhin wird am 22. Mai um 17 Uhr die Wanderausstellung „Selbsthilfe zeigt Gesicht“ im Klinikum Siloah eröffnet. Im Zeitraum der Ausstellung vom 22. Mai bis zum 2. Juni können die Besucher mithilfe einer Videoinstallation an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen. „Die Ausstellung zeigt die Lebendigkeit, Offenheit, Vielfalt und den Nutzen einer Selbsthilfegruppe“, sagt Gdanitz.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig