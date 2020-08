Gehrden

Das Geschäft ist zwar rein formell noch nicht vollständig abgewickelt, aber die Pläne sind schon sehr konkret: Die beiden Gehrdener Malte Losert und Marcel Szot wollen die Struckmeyersche Mühle auf dem Gehrdener Berg pachten. Das hat jetzt die Gehrdener Stadtverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Demnach wollen die beiden nach dem Rückzug des langjährigen Mühlenvaters Norbert Gardlo dessen pädagogische Arbeit an Ort und Stelle fortsetzen. „Die beiden haben nach Gesprächen mit Gardlo und auf dessen Empfehlung hin ein Konzept für die Nachnutzung für das städtische Gebäude vorgelegt“, sagt der städtische Fachdiensleiter Holger Spohr.

Geplant ist nach Angaben Spohrs ein Pachtmodell vor dem Hintergrund eines Eventmanagements. „Aber kein kommerzielles Projekt, das Profit abwirft“, betont er. Arbeitsschwerpunkte sollen außer der Fortsetzung des langjährigen Mühlenprogrammes für Kinder auch die Bereiche Umweltpädagogik und Naherholung sein. Die Interessen von Heimatkundlern und Ausflüglern sollen laut Spohr im Nachnutzungskonzept ebenfalls berücksichtigt werden. „Die Pläne werden auch vom Team Naherholung der Region Hannover unterstützt“, berichtet der Fachdienstleiter. Das gesamte Areal am Gehrdener Berg werde von der Region als „Leuchtturm-Standort“ angesehen. Deshalb werde es seitens der Region auch begrüßt, dass die bisherigen Projekte weitergeführt und möglichst ausgebaut werden sollen.

Die Mühle am Gehrdener Berg soll ein Ausflugsziel bleiben. Quelle: Ingo Rodriguez

„Möglicherweise wird auch geprüft, ob die Mühle zusätzlich als Trauzimmer und gelegentlich für Kunstausstellungen genutzt werden kann“, sagt Spohr. Ursprünglich habe die Region favorisiert, auch den Burgbergturm in das Konzept einzubeziehen. „Nun beschränken sich die Pläne aber zunächst einmal auf das zentrale und fast barrierefrei erreichbare Mühlengelände“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Szot und Losert würden ihr Konzept in den nächsten Monaten aber noch detaillierter ausarbeiten.

Neue Pächter wollen Standort als Ausflugsziel erhalten

Die beiden Gehrdener hegen bei ihrem geplanten Engagement keine finanzielle Interessen, wie sie betonen. Es gehe ihnen vielmehr darum, die langjährige Kindermühle auch nach dem Rückzug des pensionierten Grundschullehrers Gardlo als attraktives Ausflugsziel zu erhalten, sagt Losert. „Wenn man als Gehrdener die Entwicklung der Mühle schon seit Kindertagen begleitet hat, wird es einfach zu einer Leidenschaft, den Standort auch künftig zu fördern“, sagt er. Deshalb seien er und Szot schon seit 2017 mit Gardlo im Gespräch. Das Konzept liege der Stadt bereits seit etwa zwei Jahren vor.

„An der Mühle muss einfach auch künftig etwas los sein“, sagt Losert. Es könne doch nur im Interesse aller Gehrdener sein, das Areal langfristig als Ausflugsziel zu beleben – auch mit kulturellen Aktionen und Musikveranstaltungen in einem gemütlichen Rahmen. „Was kann den schöner sein, als an einem lauen Sommerabend an der Mühle mit einem kühlen Getränk zu sitzen und dabei einen kleinen Auftritt zu erleben?“, fragt Losert. Seine gemeinsam mit Szot für September organisierte Konzertreihe der Waldbühne Gehrden auf einer benachbarten Wiese sei aber nicht mit den Plänen für die Mühle verbunden. „Die Aktionen an und in der Mühle sollen auch kein so großes Ausmaß haben, sagt Losert, der auch Vorsitzender des Organisationsvereins Gehrden feiert Feste (GfF) ist.

Er und Szot heben aber auch hervor, dass es für sie nicht möglich sei, die Mühle so regelmäßig wie Gardlo für Veranstaltungen zu nutzen. „Aber immer mal wieder und punktuell, wenn es die Zeit und das Wetter zulassen“, sagt Losert. Zunächst gehe es darum, notwendige Unterhaltungsmaßnahmen zu erledigen und dafür Förderquellen zu finden. „Bestimmt muss noch etwas Hand angelegt werden, aber Gardlo hat die Mühle sehr gut in Schuss gehalten“, sagt Losert.

Der langjährige Mühlenvater Norbert Gardlo gibt die Struckmeyersche Mühle ab. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Gardlo bleibt im Müllerhaus

Der pensionierte Lehrer Gardlo wartet derzeit noch auf den Abschluss der notariellen Abwicklung seines Erbpachtvertrages für die Mühle. Die Stadt löst den Vertrag mit ihm auf. Laut Fachdienstleiter Spohr soll Gardlo eine Ablösesumme in fünfstelliger Höhe erhalten. Als Aufwandsentschädigung für die langjährige Instandhaltung würden so sein materieller Aufwand und seine Arbeit vergütet.

Gardlo nutzt die 1878 erbaute Struckmeyersche Mühle seit 1993 in Erbpacht und hat das städtische Gebäude seitdem zu einer Kindermühle umgebaut. Der Gehrdener hat das Ge­lände mit seinen zahlreichen Attraktionen als Ausflugsziel für Kindergruppen etabliert. Die Mühle und den benachbarten Spielplatz habe er bereits geräumt, sagt Gardlo. Mit seiner Lebens­gefährtin Karin Kögel wird er aber weiterhin im früheren Müllerhaus wohnen, das sein Privatbesitz ist.

So ganz loslassen wird Gardlo aber nicht: Gemeinsam mit Hedda Ernst vom Erlebnisgarten und Tanja Malorny von der Creativwerkstatt will er auch künftig vor und hinter dem Müllerhaus für Schulklassen die beliebte pädagogische Aktionsreihe „Vom Korn zum Brot“ anbieten.

Norbert Gardlo bleibt im Müllerhaus wohnen. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez