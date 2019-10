Neue Mensa an der Oberschule soll1,5 Millionen Euro günstiger werden

Gehrden

Die neue Mensa an der Oberschule wird kleiner und vermutlich auch an einem anderem Standort gebaut, als ursprünglich geplant. Das war am Dienstagabend der Tenor im Bildungsausschuss sowie im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Die Architekten haben nun den Auftrag, eine veränderte Version für den Neubau auszuarbeiten. Dadurch ließen sich rund 1,5 Millionen Euro einsparen.

Fünf Varianten hatten die beiden Architekten Anne-Kathrin Langenberg und Christian Gevecke vorgestellt. Dabei orientierten sie sich an den vom Rat verabschiedeten Rahmenbedingungen. Darin heißt es unter anderem, dass die neue Mensa, die die Oberschule und die beiden Grundschulen versorgen soll, auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern so konzipiert wird, dass sie 500 Sitzplätze und täglich 1100 Essen anbieten kann. Ferner soll der Speisesaal auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Als Standort wurde der Schulhof neben der Sporthalle favorisiert. Die Kosten liegen bei etwa 8 Millionen Euro.

Mensa ist zu groß für den Schulhof

Die Idee, die Mensa auf dem Schulhof der Oberschule zu bauen, halten Langenberg und Gevecke allerdings für keine gute Idee. „Das Gebäude ist deutlich zu groß für diesen Bereich“, sagte Gevecke. Zudem würde die Oberschule den Schulhof dann weitgehend verlieren. Das größte Problem sei allerdings der Lieferverkehr. Die Fahrzeuge hätte nur die Möglichkeit, östlich der Sporthalle die neue Mensa zu erreichen. „Das ist aber auch der Hauptzugangsbereich der Grundschule“, betonte Gevecke. Aus seiner Sicht sei das nicht umsetzbar.

Sein Vorschlag: Die neue Mensa mit Küche, Cafeteria und Sanitäranlagen soll an der Ecke Lange Feldstraße/Schulstraße gebaut werden. „Das lässt sich gut realisieren“, meinte Gevecke. Die Vorteile lägen auf der Hand. Die Anlieferung sei getrennt vom Eingang zur Schule möglich. Auch bleibe den Oberschülern der Schulhof erhalten. Gevecke glaubt zudem, dass der Neubau die Oberschule von außen aufwerten würde. Die Nachteile: Der erst kürzlich angelegte Schulgarten müsste verschwinden, die Grundschüler hätten einen längeren Weg zum Mittagessen, und das Hausmeisterhaus muss möglicherweise weg. Von den Politikern gab es bereits Zustimmung zu den veränderten Plänen. Für SPD-Chef Henning Harter etwa hat der neue Standort an der Lange Feld-Straße städtebauliche und verkehrliche Vorteile.

Die neue Variante hatten die beiden Architekten zudem noch in abgespeckter Form im Programm. Demnach hat die neue Mensa nur 300 Sitzplätze und wird nur 900 Essen ausgeben. Gevecke hält diese Größenordnung für ausreichend. Die bebaute Fläche würde dann nur noch 1100 Quadratmeter betragen.Und: Ein solcher Neubau würde nur noch 6,6 Millionen Euro kosten. Gerade die um 1,5 Millionen Euro günstigeren Baukosten zeigten nachhaltig Wirkung. „Wir müssen die Finanzen im Auge behalten“, sagte Rolf Meyer ( SPD).

Bürgermeister Cord Mittendorf kündigte an, dass auch eine akzeptable Lösung für den Hausmeister der Oberschule gefunden werden müsse. Das ist auch für Gevecke ein wichtiger Aspekt. „Ein Hausmeister gehört auf das Schulgelände“, findet er. Bei den weiteren Planungen müsse deshalb darauf Rücksicht genommen werden.

Mensa versorgt drei Schulen

Die Mensa soll betriebsbereit sein, wenn an der neuen Grundschule Am Langen Feld, die im Sommer 2022 fertig sein soll, der Ganztagsunterricht beginnt. Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg ist aber skeptisch. „Ich bin mir nicht sicher, ob das auch funktioniert“, sagte er. Die Mensa wird als Zentralküche für die Oberschule, die Grundschule Am Castrum und die Grundschule Am Langen Feld eingerichtet. Den Kindern der Grundschule Am Castrum wird das Mittagessen aus der Zentralküche der Oberschule geliefert.

