Gehrden

Die Deutsche Reihenhaus AG, die als Investor einen Wohnpark auf dem Areal des ehemaligen Vorwerkgeländes errichten will, hat dem städtischen Ausschuss für Umwelt und Energie das Projekt mit vielen Details vorgestellt. Drei Mitarbeiter des Unternehmens waren per Videokonferenz zur Sitzung im Bürgersaal zugeschaltet.

Vorausgegangen war ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grüne, das Quartier zwischen Levester Straße und Bahnhofstraße in Passivhausbauweise und mit dem Standard KfW 40 zu errichten. Die Werte 40 und 55 definieren die unterschiedlichen KfW-Effizienz­haus-Standards. Je kleiner der Wert ist, desto geringer ist der Energie­bedarf der Immobilie und desto mehr Förderung erhalten die Bauwilligen. Ob dies so umgesetzt wird, muss sich noch zeigen. Die Kommunalpolitiker wollen zunächst noch in ihren Fraktionen darüber beraten.

Anzeige

Viele technische Informationen erhalten

Der weitere Beratungsbedarf lag vielleicht auch daran, dass die Informationen sehr umfangreich und teilweise komplex waren. So sprach mit Jörg Herz von der Deutschen Reihenhaus AG zwar ein Fachmann zum Thema Energie, seine Ausführungen über das technische Innenleben eines KfW-40-Hauses, die Vorteile von Kräfte-Wärme-Kopplung und die Möglichkeit von Biogasanteilen hätten aber schon als wissenschaftliche Ausarbeitung durchgehen können – und weniger als Information für einen Ausschuss. Einen KfW-40-Standrad könnte die Baugesellschaft auf dem Gelände ermöglichen, hieß es.

Auf dem ehemaligen Vorwerkgelände soll ein Wohnpark entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Etwas greifbarer erschienen die Informationen von Svenja Hoffmann. Die Planerin der Deutschen Reihenhaus AG stellte Details zum Wohnpark vor, die bislang noch nicht bekannt waren. Vor allem das stärkere Verkehrsaufkommen stand zuletzt in der Diskussion. „Der Lärmschutz ist ein großes Thema, den haben wir berücksichtigt“, sagte Hoffmann und sprach von einer äußeren Absicherung des Quartiers zur Levester Straße sowie zur Vorwerkstraße.

Bürger für Mitarbeit im Arbeitskreis gesucht Der Ausschuss für Umwelt und Energie hat sich einstimmig für die Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Nachhaltigkeit ausgesprochen. Unter dem Motto „Agenda 2030“ sollen Projektziele für das Gehrden der Zukunft ausgearbeitet werden. Als Partner soll die Kommunale Umweltaktion (UAN) aus Hannover mit dem Projekt „KommN – kommunale Nachhaltigkeit Niedersachsen“ dabei sein. Jedoch müssen Verwaltungsausschuss und Rat noch zustimmen. Der Arbeitskreis besteht aus maximal 20 Mitgliedern. Mitwirken sollen Einwohner aus dem Gehrdener Stadtgebiet, die die Vielschichtigkeit der Bevölkerung widerspiegeln. Weitere Mitglieder sind die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und höchstens zwei weitere Vertreter der Verwaltung. Interessierte können sich bei der Verwaltung melden. hg

Im Süden des Wohnparks, angrenzend an die Bahnhofstraße, soll eine Kindertagesstätte gebaut werden. „Der Plan sieht vor, dass dort fünf Gruppen mit insgesamt 100 Kindern untergebracht werden können. Das Angebot umfasst Kita und Krippe“, sagte Hoffmann. Das Kita-Gebäude benötigt 2700 der 58.400 Quadratmeter großen Gesamtfläche, auf dem bis 2024 insgesamt 158 Reihenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Eine Besonderheit soll ein 500 Quadratmeter großer Gemeinschaftsplatz darstellen. „Dies soll ein zentraler Treffpunkt für Bewohner und Besucher des Quartiers sein“, sagte die Stadtplanerin.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung