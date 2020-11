Gehrden

Geht es nach der Verwaltung, dann soll im März nächsten Jahres mit dem Bau der neuen vierzügigen Grundschule Am Langen Feld begonnen werden. Der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg rechnet mit einer etwa zweijährigen Bauzeit.

Für den Neubau sieht es zeitlich gut aus, auch wenn es im Vorfeld der Planung zu Verzögerungen gekommen ist. So musste der Entwurf an einigen Stellen nachgebessert werden. Doch nun ist die europaweite Ausschreibung für die ersten Gewerke fertig. Der zuständige städtische Projektleiter Frank Becker-Sieckau geht davon aus, dass Anfang des Jahres die Archäologen das Grundstück zwischen Oberschule und AWO-Residenz inspizieren, im Anschluss sollen die ersten Tiefbauarbeiten beginnen.

Anzeige

Zwei neue Grundschulen werden gebaut

Doch in Gehrden wird nicht nur eine Grundschule neu gebaut. Auch die Schule Am Castrum erhält ein neues Gebäude. Dort wird der alte Komplex plus Festhalle abgerissen und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet. In einer Arbeitsgruppe ist dafür ein Raumprogramm erarbeitet worden. Die entsprechenden Beratungen seien intensiv gewesen, sagt der Fachbereichsleiter für die schulischen Angelegenheiten, Ralf Geide. Die Vorschläge wurden im Anschluss in den Fraktionen beraten, in Kürze soll sich der zuständige Fachausschuss mit den Ideen befassen – möglicherweise bereits in der Zusammenkunft am 24. November. Wie schon bei der Grundschule Am Langen Feld soll auch für dieses Projekt ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden.

Eigentlich sollte das Raumprogramm für die Grundschule bereits vor einigen Wochen im Bildungsausschuss erörtert werden. Doch der Tagesordnungspunkt war kurzfristig gestrichen worden – sehr zum Verdruss von Nina von Zimmermann. Die Schulleiterin der Grundschule Am Castrum bat deshalb darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass im Dezember ein Ratsbeschluss getroffen werden kann. Die Schule selbst hat ihre Wünsche und Vorstellungen in die Planung eingebracht.

Die Zeit drängt

Und die Zeit drängt. Ab 2025 haben Eltern von Grundschülern einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder. Dann sollen im Gehrdener Stadtgebiet eigentlich beide Grundschulen mit einem Ganztagsangebot stehen, um den Grundschulkindern von der ersten bis zur vierten Klasse das Anrecht auf eine entsprechende Betreuung gewährleisten zu können.

Fest steht: In das neue Gebäude der Grundschule im Langen Feld werden nach dessen Fertigstellung zunächst die Grundschüler vom Castrum einziehen. Denn danach wird die Grundschule Am Castrum abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut. Die Bauzeit wird vermutlich zwei Jahre betragen.

Beide Bauprojekte stehen in Zusammenhang

Ist sie fertig, folgt der nächste Umzug. Die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum wechseln dann in ihr neues Gebäude. Die Kinder der dann alten Grundschule Am Langen Feld wiederum werden in der neuen Grundschule Am Langen Feld unterrichtet. Beide Grundschulen stellen dann auf einen Ganztagesbetrieb um. „Die Projekte müssen passen und ineinandergreifen“, sagt Becker-Sieckau mit Blick auf 2025.

Lesen Sie auch

Neue Mensa an der Oberschule

Und noch ein weiteres Projekt beschäftigt die Verwaltung: Der Bau einer neuen Mensa an der Oberschule. Auch darüber soll im Bildungsausschuss am 24. November gesprochen werden. Die Mensa soll eines Tages nicht nur die Oberschüler, sondern auch die Grundschüler verpflegen. Standort wird eine Fläche an der Ecke Schulstraße/Lange-Feldstraße sein. Eigentlich sollte dieser Neubau, der vermutlich sieben Millionen Euro kosten wird, parallel zur neuen Grundschule errichtet und möglichst zeitgleich fertig werden. Daraus wird aber nichts.

Es werde dennoch eine logistische Herausforderung, meint Becker-Sieckau. Denn an der neuen Grundschule und an der Mensa werde phasenweise schon zeitgleich gearbeitet. Er gehe davon aus, dass Ende 2021 beziehungsweise Anfang 2022 die Bauarbeiten für Mensa beginnen. „Das sind dann zwei Großbaustellen im Bereich der Lange Feldstraße“, sagt er.

Von Dirk Wirausky