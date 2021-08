Ditterke

An der B 65 in Ditterke wird seit Juli die Fahrbahn saniert und die Nebenanlagen werden umgestaltet. Verwundert zeigen sich einzelne Bürger über die Planung einiger Maßnahmen. Ende 2016 wurden in Ditterke beispielsweise die Bushaltestellen auf beiden Seiten der B 65 barrierefrei umgebaut. „Auf Nachfrage wurde uns damals mitgeteilt, dass diese Bushaltestellen in die neuen Gehwege der neuen B 65 mit integriert werden und damit auf Zukunft gebaut sind“, erinnert sich Jörg Beckmann von der Initiative „Glasfaser für Ditterke“.

„So werden Steuergelder verschwendet“

Doch nun werden die Gehwege an beiden Seiten der B 65 gebaut und die vor fünf Jahren gebauten Bushaltestellen müssen wieder weg. Da die Bundesstraße jetzt tiefer wird, müssen beide Bushaltestellen weggerissen werden und werden anschließend wieder komplett neu eingerichtet. „Die beiden Bushäuschen sind jetzt deutlich zu hoch und passen nicht mehr in das Gesamtbild“, sagt Beckmann. Die Hochborde werden neu gesetzt und der Fußweg wird dort neu gepflastert. Er sei ein wenig fassungslos. In diesem Projekt seien etwa 180.000 Euro Steuergelder der Bürger absolut sinnlos versenkt worden. Das sei ein beschämendes Beispiel für den Umgang mit Steuergeldern.

Die Ortsdurchfahrt in Ditterke wird zurzeit umfassend saniert. Quelle: Finn Bachmann

Was Bergmann in diesem Zusammenhang wurmt: „Für die Kosten der Glasfaseranbindung des Dorfes und der Anbindung der Ditterker Steuerzahler an die große weite digitale Welt fehlen die Mittel“, sagt er. Gerade in der aktuellen Diskussion des Glasfaserausbaus des Dorfes wäre dieses Geld mit ein wenig mehr Weitsicht sinnvoller einzusetzen gewesen, sagt Beckmann von der Initiative „Glasfaser für Ditterke“.

Immerhin: Für den Anschluss der Ditterker an das Glasfasernetz ist kürzlich eine Lösung gefunden worden. Htp wird ausbauen, wenn 55 Prozent der Haushalte einen entsprechenden Vertrag abschließen. Die aktuellen Bauarbeiten an der B 65 sollen genutzt werden, um die nötigen Leerrohre in die Erde zu legen.

Halteverbot ärgert Firmeninhaber

Auch Sven Bytomski blickt skeptisch auf die Bauarbeiten. Er wundert sich ebenfalls, dass die neuen Bushaltestellen wieder abgerissen werden müssen. Vor allem aber ärgert sich der Firmeninhaber, dass seine fünf Mitarbeiter nicht mehr an der Kirchwehrener Straße parken können. „Dort werden ansonsten Knöllchen verteilt“, beklagt er. Mehrere Bescheide über 15 Euro liegen bereits auf seinem Schreibtisch. „Aber wo sollen meine Mitarbeiter sonst parken?“, fragt er mit Blick auf die Großbaustelle im Ort. Die Stadt habe ihm nicht weiterhelfen können. Aus dem Rathaus habe es nur lapidar geheißen: Es sei dort ein Halteverbot eingerichtet worden und deshalb dürfe dort auch kein Auto stehen. Ärgerlich sei das, so Bytomski.

Die Arbeiten an der B 65 dauern vermutlich noch ein halbes Jahr. Neben der Erneuerung der gesamten Fahrbahn im Ortsverlauf von Ditterke werden die Seitenränder umgestaltet. An der Nordseite wird ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von vier Metern angelegt. Im südlichen Bereich der B 65 will die Stadt mit Beginn der Ortsdurchfahrt bis zur Ampelkreuzung einen 2,50 Meter breiten Gehweg anlegen. Im weiteren Verlauf soll der Mehrzweckstreifen erhalten bleiben. Er wird neu befestigt. Im östlichen Teil der B 65 wird eine Querungshilfe eingerichtet, damit Fußgänger und Radfahrer einen Anschluss zur L 401 in Richtung Leveste und Gehrden haben. 

