Gehrden

Die Diskussionen um die abgesperrten Zugänge an der Privatstraße Lemmier Bergfeld nehmen kein Ende. Noch während die zuständige Waldbehörde der Region Hannover die rechtliche Zulässigkeit der privat angebrachten Absperrungen prüft, hat der Eigentümer mit einem weiteren Zaun für zusätzlichen Zündstoff gesorgt. Laut Stadtverwaltung überschreitet das neue Absperrelement deutlich die zulässige Gesamthöhe von 1,20 Metern. „Das festgekettete Zaunteil ist mehr als zwei Meter hoch und verstößt damit gegen das private Nachbarschaftsrecht“, heißt es auf Nachfrage seitens der Stadt Gehrden.

Stadt will Kompromiss erzielen

Bereits seit Anfang September ist es am südlichen Rand der Kernstadt für Fußgänger und Fahrradfahrer nicht mehr möglich, von den sogenannten Dichterstraßen aus auf die Anliegerstraße Lemmier Bergfeld zu gelangen. Die Zugänge sind eine viel genutzte verkehrsberuhigte Verbindung zum Wald sowie in Richtung Lemmie und Weetzen. Um vom Dichterviertel aus dorthin zu gelangen, ist nun ein Umweg über die Schulstraße nötig. Der Grundstückseigentümer hat vor den Zugängen Metallzäune errichten lassen – vor allem, weil dort regelmäßig haufenweise Hundekot seine Rasenflächen verschmutze. Ursprünglich hatte der Eigentümer angekündigt, bis zum Abschluss der rechtlichen Prüfung die Zäune in ihrer bisherigen Form nicht zu verändern. Nun wurde aber eine Lücke in den Absperrungen am Ende der Wilhelm-Raabe-Straße mit einem noch höheren Element verschlossen.

Der Eigentümer hat eine bisherige Lücke in der Absperrung mit einem zusätzlichen Zaun geschlossen und das deutlich höhere Element festgekettet. Quelle: Ingo Rodriguez

Dessen ungeachtet will die Stadt die behördliche Einschätzung abwarten. Erst wenn grundsätzlich geklärt sei, ob Bürger möglicherweise doch berechtigt seien, die Privatstraße zum Wald zu betreten, werde die Stadt versuchen, einen Kompromiss zu erzielen, sagt Gehrdens Erster Stadtrat André Erpenbach. „Wir wollen eine einvernehmliche Lösung mit hoher Akzeptanz“, kündigt Erpenbach an. Im Rathaus sei dieser äußerst umstrittene Vorgang „Chefsache“. Der Bürgermeister werde nach seinem derzeitigen Urlaub auf Grundlage einer sauberen rechtlichen Bewertung Gespräche führen.

„Die rechtliche Lage ist vielschichtig“

Entscheidend ist nach Angaben der Stadt unter anderem die Auslegung des niedersächsischen Waldgesetzes. Demnach muss der Zugang zu einem Wald für jeden Bürger gewährleistet sein. Fraglich sei jedoch, ob die Zäune an den hinteren Enden der öffentlichen Sackgassen das möglicherweise geltende Recht zum Betreten völlig unterliefen. „Man kann ja auch von der Schulstraße aus die private Straße ganz normal hochlaufen und muss das Lemmier Bergfeld nicht zwingend über die seitlichen Stichwege betreten“, sagt Peter Wiedekind vom städtischen Fachbereich Ordnung. Der Privatweg sei aber verkehrsrechtlich nicht für die öffentliche Nutzung gewidmet. Ob durch das jahrelang vom Eigentümer geduldete Betreten inzwischen ein Anspruch entstanden sei, müsse noch geklärt werden. „Die rechtliche Lage ist vielschichtig“, meint Wiedekind.

Im September hatte der Grundstücksbesitzer seine Gründe für die Absperrungen genau beschrieben: Vor allem sei beim Mähen des Rasens am Wegesrand der Hundekot ein Problem. Zudem parkten auch immer wieder Ausflügler vor ihren Spaziergängen im Wald auf den privaten Stellplätzen ihre Autos. „Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt“, sagt der Eigentümer. Bei Facebook zeigen sich Mitglieder einer Gehrden-Gruppe vor allem angesichts der Umwege für Senioren mit Rollatoren über die Zäune empört.

Von Ingo Rodriguez