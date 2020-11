Gehrden

Der Landtag hat Gesetzesänderungen für mehr Natur- und Artenschutz beschlossen – sehr zur Freude von Naturschutzbund ( Nabu) und Grünen in Gehrden. Sie sprachen von einem guten Tag. Sie hatten sich zuletzt am Volksbegehren Artenvielfalt beteiligt.

Der Nabu Gehrden/Benthe und Bündnis 90/Die Grünen sind überzeugt davon, dass sie ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass es zu den Landtagsbeschlüssen gekommen ist. „Ohne das Volksbegehren mit seinen mehr als 220 Bündnispartnern hätte es den niedersächsischen Weg und die Beschlüsse im Landtag niemals gegeben“, sagt Heinz Strassmann von den Grünen. Nur der Druck durch das breite Bündnis für das Volksbegehren habe alle mit den Umweltverbänden an einen Tisch gebracht: die Landesregierung, die Koalitionsfraktionen im Landtag und das Landvolk. Das wäre ohne das Volksbegehren sonst nicht passiert.

369 Unterschriften aus Gehrden

Bis zum 1. November haben in Gehrden Menschen das Volksbegehren unterschrieben. Landesweit kamen mehr als 138.000 gültige Unterschriften zusammen, in Gehrden haben 369 Bürger unterschrieben. Für Strassmann ein deutliches Signal. „Diese Unterschriften zeigen, wie wichtig den Menschen das Thema Artenschutz ist – und dass man mit politischem Druck durch ein Volksbegehren viel erreichen kann“, sagt er.

Das Volksbegehren war durchaus umstritten. Auch in Gehrden hatten Landwirte die Naturschützer und die Grünen kritisiert, da es mit dem sogenannten niedersächsische Weg bereits einen Alternativvorschlag gab. Landwirte, Naturschützer und Landesregierung hatten im Mai einen gemeinsam Plan für den Natur- und Artenschutz entwickelt – mit verbindlichen Zielen. Ein Konzept, das auch vom Naturschutzbund unterzeichnet wurde. Der damalige Vorwurf der Gehrdener Landwirte: Man könne nicht am Verhandlungstisch für den niedersächsischen Weg sitzen und am nächsten Tag in der Fußgängerzone Unterschriften für das Volksbegehren sammeln, das das Gegenmodell zum kooperativen niedersächsischen Weg sei, monierte beispielsweise der Lenther Landwirt Jakob von Richthofen.

Strassmann : Verbesserung für Tiere und Pflanzen

Doch das ist nun Vergangenheit. Das Volksbegehren haben die Umweltverbände wie auch die Grünen in Niedersachsen abgebrochen – und damit den monatelang schwelenden Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz beendet. „Wir werden das Volksbegehren nicht anmelden, weil die Ziele erreicht sind“, sagte der Vorsitzende des Nabu Niedersachsen, Holger Buschmann. Das sieht auch Strassmann so. „Jetzt hat der Landtag weitgehend das beschlossen, was wir mit dem Volksbegehren erreichen wollten“, sagt er. Die Änderungen im Naturschutz-, Wald- und Wassergesetz bedeuteten eine deutliche Verbesserung für die Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen.

Klar sei aber auch, dass das Insekten- und Artensterben nach wie vor dramatisch und nicht mit dem heutigen Tag beendet sei. „Der Naturschutzbund und die Grünen werden sich deshalb weiter für besseren Natur- und Artenschutz einsetzen“, kündigt Strassmann an.

Mehr natürliche Entwicklung

Der Landtag hatte am vergangenen Dienstag einstimmig ein Programm für mehr Natur- und Artenschutz beschlossen – nach langen Verhandlungen um den niedersächsischen Weg. In der Praxis heißt das, dass die Landwirte mehr natürliche Entwicklung auf ihren Flächen zulassen müssen.

Demnach sollen Grünland und artenreiche Wiesen sowie Gewässerrandstreifen künftig besser geschützt werden, der Pestizideinsatz in wichtigen Naturbereichen wird verboten, der Wiesenvogelschutz wird ausgeweitet, heimische Baumarten werden gefördert und der Anteil des Ökolandbaus wird gesteigert. Und: Hecken, Baumreihen und Alleen sollen Insekten, Vögeln und anderen Lebewesen mehr Freiraum bieten. Für die Insektenvielfalt soll es ein spezielles Aktionsprogramm geben. Landwirte erhalten mehr biologische Beratung, und der Anteil des Ökolandbaus soll von derzeit sechs Prozent bis 2030 auf 15 Prozent wachsen.

