Gewitter löst Alarmsirene aus

Der Starkregen, der in der Nacht zu Mittwoch über die Region Hannover gezogen ist, hat auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gehrden zu mehreren Einsätzen geführt. Insgesamt fünfmal wurden die Helfer in Gehrden zwischen 23.34 und 7.45 Uhr alarmiert. Das berichtet Sprecher Rainer Kunze auf Nachfrage.

Blitz schlägt neben Schornstein eines Wohnhauses ein

Kurz nach Einsetzen des heftigen Gewitters schlug ein Blitz neben einem Schornstein eines Mehrfamilienhauses am Suerserweg ein. Die auf dem Dach des Hauses installierte Sirene löste einen Dauerton aus und schrillte über viele Minuten. Kurz bevor die um 23.34 Uhr alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten Hausbewohner die Sirene vom Stromnetz trennen und somit den Alarmton abstellen können. Feuerwehrleute kontrollierten die Einschlagstelle mit einer Wärmebildkamera. Trotz des heftigen Blitzeinschlages war kein offenes Feuer entstanden.

Ebenfalls am Suerserweg drang gegen 23.40 Uhr Wasser in einen Keller eines Wohnhauses ein. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war ein Großteil des Wassers aber bereits wieder abgeflossen. Der Hauseigentümer benötigte somit keine Unterstützung mehr.

Baustellenabsicherung weht weg

Teile einer Baustellenabsicherung sind durch Windböen an der Ecke Dammstraße/ Hindenburgallee umhergeflogen. Die um 23.44 Uhr alarmierte Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich ab.

Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr um 7.29 und um 7.45 Uhr zu mit Wasser vollgelaufenen Kellern an der Weetzener Straße und an der Hindenburgallee ausrücken. Die Feuerwehr half den Eigentümern durch den Einsatz eines Wassersaugers, den Wasserschaden zu beseitigen.

Personen wurden nicht verletzt. Über entstandene Schäden liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Insgesamt war die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden mit 28 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. hr

