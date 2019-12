An einer Ladesäule für Elektroautos an der Schulstraße in Gehrden haben Unbekannte am Mittwoch randaliert: Sie beschädigten dabei das Ladekabel eines E-Autos. Nun sucht die Polizei Zeugen, die nach Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags etwas Verdächtiges beobachtet haben.