Gehrden

 Auf einer Grünfläche vor dem Firmensitz hat die Familie Müller am Freitag das 50-jährige Bestehen des gleichnamigen Sanitärbetriebs gefeiert. Rund 180 geladene Gäste – darunter Freunde, Bekannte, Verwandte und Geschäftspartner – überbrachten bei strahlendem Sonnenschein ihre Glückwünsche zum Firmenjubiläum.

Damals begann alles in einer Drei-Zimmer-Wohnung: An der Straße Im Teichfeld gründeten Dietmar und Ruth Müller im April 1971 den Betrieb Müller Heizung-Lüftung-Sanitär. Ein Lager hatte die Firma damals an der Neuen Straße. 1975 zog sie an die Nikolaus-Otto-Straße – der Standort bis heute.

Mitarbeit seit fast vier Jahrzehnten

Inzwischen leitet Lothar Müller die Firma. Seit mehr als 31 Jahren ist er dabei. Noch länger gehört seine Schwester Verena Müller-Liebe dem elterlichen Betrieb an: 37 Jahre.

„Es hat sich viel geändert“, gestand Lothar Müller kurz vor dem Auftakt der Jubiläumsfeier. Die technische und digitale Entwicklung sei rasant vorangeschritten. Seine Eltern hätten immer mit der technischen Entwicklung Schritt gehalten. „Sie haben so den Grundstein gelegt, dass wir in der zweiten und dritten Generation ein gut bestelltes Umfeld und solide Betriebssäulen vorfinden“, sagte er. Die Firma sei gut aufgestellt. Nicht zuletzt deshalb habe das Unternehmen die Corona-Krise gut überstanden. „Wir haben eine gute Auftragslage“, sagte Lothar Müller.

Lesen Sie auch 50 Jahre Müller in Gehrden

Viel Lob für die Firmengründer

Lothar Müller war es auch, der seinen Eltern gleich zum Auftakt der Jubiläumsparty dankte. „Ihr habt den Mut und die Kraft aufgebracht, dieses Unternehmen zu gründen“, sagte Müller in seiner Ansprache vor den geladenen Gästen. Mit viel Engagement und Weitsicht hätten seine Eltern die Firma zu einem erfolgreichen Unternehmen mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Bekanntheitsgrad weit über die Grenzen Hannovers hinaus gemacht, sagte Sohn Lothar. Dann überreichte er unter lautem Applaus seinen Eltern einen Blumenstrauß.

Dietmar Müller begrüßt die Gäste. Quelle: Ingo Rodriguez

Betrieb bildet aus

Der Gründer selbst blickte anschließend vor den Gästen noch einmal auf die Entwicklung der Firma zurück. Das Unternehmen gilt inzwischen als regionsweit anerkannter Ausbildungsbetrieb. Der Beruf des Anlagenmechanikers sei sehr anspruchsvoll, hatte im Vorfeld schon Sohn Lothar betont. Entsprechend schwierig sei es auch, Auszubildende zu finden. Im August seien fünf neue Auszubildende eingestellt worden.

„Wir versuchen, die Mitarbeiter an uns zu binden“, sagte Lothar Müller. „Wir sind ein gutes Team“, ergänzte Verena Müller-Liebe. Was Lothar Müller beruhigt, ist die Tatsache, dass die Zukunft des Familienbetriebes gesichert ist. „Wir wissen jetzt schon, dass es weitergeht“, sagte er. Mit Patrick, Sabrina und Dennis Hohe ist bereits die nächste Generation im Betrieb involviert. Patrick Hohe gehört sogar zur Führungscrew des Unternehmens, Sabrina Hohe arbeitet in der Verwaltung und Dennis Hohe hat die Ausbildung als Anlagenmechaniker in diesem Jahr abgeschlossen.

Bürgermeister überbringt Glückwünsche

Beim Jubiläumsfest überbrachte auch Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) seine Glückwünsche. Er verwies auf die freundschaftliche Beziehung zur Familie Müller. Der Bürgermeister hatte demnach als Kind vor allem mit dem heutigen Firmenchef Lothar viel Zeit verbracht. Hochoffiziell waren aber Mittendorfs lobende Worte: Die Firma Müller sei ein Vorzeigebetrieb in der Burgbergstadt.

Eberhard Schmidt war 1973 der erste Auszubildende der Firma Müller. Quelle: Ingo Rodriguez

Eine besondere Überraschung hat Verena Müller-Liebe vorbereitet. Unter den Gästen war auch der erste Lehrling der Müllers: der amtierende stellvertretende Regionsbrandmeister und derzeitige Brandabschnittsleiter Eberhard Schmidt. „Ich habe am 1. April 1973 als damals 15-Jähriger bei Dietmar Müller eine Lehre als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer begonnen und nach dem Abschluss 14 Jahre im Betrieb gearbeitet“, berichtete Schmidt. Die Müllers hätten sich damals gerade selbstständig gemacht, erzählte der 63-Jährige, der seit Anfang September im Ruhestand ist.

Von Dirk Wirausky und Ingo Rodriguez