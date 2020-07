Gehrden

Unmut in der Gehrdener Bevölkerung haben am Wochenende die restlos überfüllten Sammelboxen auf dem ehemaligen Gehrdener Festplatz an der Lange-Feldstraße hervorgerufen. Die Firmen East-West Textilrecycling Kursun aus Geestland und Padula Textilverwertung aus Uetze nehmen für Altkleider und Schuhe an. Zum Leidwesen der Bürger waren aber auch die Altpapier-Container von Aha auf der Wertstoffinsel überfüllt.

Während der Pandemie werden Container teilweise abgebaut

East-West Mitarbeiter Bilal Emen versuchte den unansehnlichen Zustand des Sammelbereiches zu begründen: „Unsere Fahrer leeren einmal wöchentlich die an 3000 Standorten in Deutschland aufgestellten Sammelboxen. Momentan kann es hier und da zu Engpässen kommen. Wir sind jedoch bemüht, eine sofortige Lösung zu schaffen.“ Geschuldet sei der Umstand der Corona-Pandemie. „Die Menschen haben und hatten in den vergangenen Monaten mehr Zeit, aufzuräumen“, fügt er hinzu. Er sei froh über Hinweise auf die vollen Container und verspricht sofortige Abhilfe. „Der für Gehrden zuständige Fahrer ist momentan in Hannover und wird als nächstes Ziel Gehrden ansteuern“, so Emen.

Immerhin schaffte die Firma prompt Abhilfe: Rund drei Stunden später war die Box bereits geleert. Fraglich bleibt, ob das Unternehmen nicht auf die gestiegene Frequenz reagieren und die Standorte öfter anfahren müsste, damit solche Zustände wie am Wochenende in Gehrden vermieden werden können.

Im Falle des Uetzer Unternehmens sieht es ähnlich aus. „Wir haben wegen Corona derzeit eindeutig mehr zu tun“, sagt eine Padula-Mitarbeiterin auf Anfrage. Eigentlich könnten die Gehrdener froh sein, dass sie Altkleider und Schuhe noch in Sammelboxen entsorgen können. „In anderen Regionen sind die Container teilweise abgebaut worden wegen der Pandemie. Wir haben auch im Lockdown die Behälter geleert“, betont die Mitarbeiterin. Besonders ärgerlich sei, dass nicht nur Textilien, sondern auch Hausrestmüll und sogar Farbeimer entsorgt werden. „In diesen Fällen kommen auf unsere Firma enorme Entsorgungskosten zu“, beschreibt sie das Betriebsrisiko.

Aha reinigt Wertstoffinsel dreimal in der Woche

Ein weiteres Ärgernis auf dem Sammelplatz an der Langen Feldstraße waren die überfüllten Altpapier-Container des regionalen Entsorgers Aha. „Die Leerung der neun Altpapiercontainer erfolgt zweimal in der Woche, montags und mittwochs“, teilt Aha-Pressesprecherin Helene Herich auf Anfrage mit. Das Unternehmen ist nicht nur für das Leeren der Altpapiercontainer, sondern auch für die Standplatzreinigung der Wertstoffinseln zuständig. Zur Sauberhaltung dieser Wertstoffinseln werden im Umland, nach ihren Angaben, sieben Standplatzreiniger eingesetzt, die mindestens zweimal wöchentlich jede Wertstoffinsel säubern.

Die Wertstoffinsel in Gehrden Am Festplatz Lange-Feld-Straße werde sogar dreimal die Woche, jeweils montags, mittwochs und freitags gereinigt. Wenn Bürgern dennoch eine vermüllte Wertstoffinsel auffällt, können sie diese beim Aha-Service unter der kostenlosen Telefonnummer (0800) 999 11 99 oder per E-Mail an service@aha-region.de melden.

Weggeworfene Essensreste locken Ratten an

Auch bei der Stadtverwaltung Gehrden laufen immer wieder Beschwerden wegen überfüllter Papiercontainer und Textilsammelboxen ein. „Wir nehmen das sehr ernst und kümmern sofort darum“, betont Peter Wedekind vom Fachbereich Ordnung. Wegen der Corona-Krise gebe es allerdings nicht mehr Beschwerden als sonst auch. „Die Firmen selbst leeren regelmäßig. Wenn uns dann doch volle Behälter gemeldet werden, treten wir sofort mit ihnen in Kontakt und bitten sie um Behebung“, berichtet der Verwaltungsmitarbeiter.

Als weiteres Ärgernis bezeichnet Wedekind, dass einige Bürger sich nicht nur von Papier oder Textilien trennen. „Immer wieder finden wir auch Essensreste, die Ratten anlocken“, so der Gehrdener. Generell verstehe er auch nicht, warum die Leute ihre Kartons nicht wieder mitnehmen, wenn die Container voll sind. „Sie schauen noch mal schnell nach links und rechts und werfen die Sachen einfach vor die Behälter“, fügt er hinzu.

Und möglicherweise sei es ja auch nicht zu viel verlangt, seine Wertstoffe wieder mitzunehmen, wenn der entsprechende Behälter voll ist – und an einem anderen Tag wiederzukommen.

Von Heidi Rabenhorst