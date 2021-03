Leveste

Michael Passior bleibt Vorsitzender der SPD-Abteilung Leveste. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung. Seine Stellvertreterin ist weiterhin Theresa Plath.

Es war ein ungewöhnliches Treffen: Es wurde in Präsensform und zugleich digital abgehalten. Neben den Vorsitzenden wurden Kassenwart Achim Röver, Schriftführerin Sigrid Hahn sowie die Beisitzer Karl-Heinz Conrad und Peter Tönnies gewählt.

Passior will als Spitzenkandidat antreten

Zur Kommunalwahl am 12. September wurden Passior, Plath, Röver und Anne Dobjèy als Kandidaten aufgestellt. „Ich freue mich, mit diesem Team in die Kommunalwahl zu gehen“, sagte Passior, der als Spitzenkandidat bei den Ortsratswahlen antreten will. Seit 2016 ist er Ortsbürgermeister im größten Gehrdener Ortsteil.

Mit großer Mehrheit der Anwesenden wurde Passior auch als Kandidat für den Stadtrat vorgeschlagen. Bei der letzten Wahl hatte er für die SPD die zweitmeisten Stimmen erhalten. Er hat bislang für die SPD den Bildungsbereich verantwortet. Plath wurde zum Abschluss der Versammlung für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Von Dirk Wirausky