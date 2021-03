Everloh

Vor einem Jahr hat der Verein Mehrgenerationen-Treffpunkt (MGT) einen Mietvertrag für eigene Räume unterschrieben. Nun schrumpft das finanzielle Polster. Der Verein verliere das Ziel, einen Ort der Begegnung, des Lernens und des Austauschs für Gehrden zu schaffen, nicht aus den Augen. „Wir sind immer noch zuversichtlich, die Eröffnung des Treffpunkts gemeinsam mit den Gehrdenern feiern zu können“, sagt MGT-Vorsitzende Gisela Wicke.

Dazu benötigt der Verein allerdings dringend die finanzielle Unterstützung der Bürger. Wegen fehlender Einnahmen durch die Ausrichtung von Veranstaltungen werde es immer schwieriger, die laufenden Kosten wie die Miete zu decken, sagt Wicke. Die Hausaufgabenbetreuung beispielsweise könne nur mit wenigen Kindern stattfinden. „Die geringe Teilnehmerzahl deckt nicht die Personalkosten.“

Ehrenamtliche zeigen großen Einsatz

Vieles sei bereits mit Tatkraft, viel Zeiteinsatz, Engagement und Zuversicht von Ehrenamtlichen mit den unterschiedlichsten Interessen und Fähigkeiten vorangebracht worden – und mit Fördergeldern der Postcode Lotterie sowie dem Fonds für Digitales. So sei eine Küche eingebaut worden. Tische, Stühle und Polster wurden ausgesucht und bestellt, die notwendige digitale Ausstattung ist angeschafft worden. Gefallen findet laut Wicke auch der neu gestaltete Flyer.

Trotz des erneuten Lockdowns versucht der Verein, weiterhin so gut es geht für die Everloher da zu sein. Während es im vergangenen Jahr einen digitalen Adventskalender gegeben hatte, werden seit Februar Onlineveranstaltungen zu Lyrik, Spielen und Geschichten angeboten. Unterdessen laufen bereits die Planungen für ein Programm nach Corona. So werde es das gut angenommene Reparatur-Café wieder geben, verrät die Vereinsvorsitzende. In den vergangenen dreieinhalb Jahren konnten über 300 Geräte repariert und damit Müll vermieden werden. „Auch die Reisegeschichten sollen weitererzählt werden“, kündigt Wicke an. Die beliebte Veranstaltungsreihe sei von jeweils bis zu 40 Teilnehmern besucht worden. Fortgesetzt werde zudem die Serie Hobby à la Carte: Eine Gehrdenerin will dann ihr Hobby Klöppeln vorstellen.

Neuer Raum für Musik, Kino und Spiele

Auch räumlich soll der Treffpunkt künftig mehr bieten: Derzeit entsteht auf 52 Quadratmetern Fläche ein neuer Raum, der viel Platz bietet für Musikveranstaltungen, Kinovorführungen und Spielerunden. Im mehrmals wöchentlich stattfindenden offenen Treff bekommen die Besucher bei Frühstück, Getränken und Kuchen die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch.

Um all diese Ziele zu verwirklichen, können sich Bürger mit einer einmaligen Spende an den Kosten für den Um- und Ausbau beteiligen. Als Dankeschön werde jede Spende auf einer Kachel an der Wand verewigt, sagt Wicke. Helfen würde auch eine vorübergehende monatliche Zahlung oder die Mitgliedschaft im Verein. Der Mindestbeitrag beträgt 4 Euro im Monat. Den Antrag auf Mitgliedschaft finden Interessierte im Internet auf www.mgt-gehrden.de. Dort findet sich außerdem ein Newsletter, der über alle Aktivitäten und den Stand der Bauarbeiten informiert.

Spenden können auf das Vereinskonto Mehrgenerationen-Haus-Gehrden mit der IBAN DE92 2519 3331 1114 4963 00 und dem Verwendungszweck „Spende wegen Corona“ überwiesen werden.

Von Heidi Rabenhorst