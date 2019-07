Gehrden

Ein Unbekannter hat am Sonntag die Esso-Tankstelle am Stadtweg überfallen. Er hat die Mitarbeiterin bedroht und ist anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Maskierte das Gebäude gegen 21.30 Uhr. Mit einer Schusswaffe...