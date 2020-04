Maskenpflicht: Einzelhändler loben Kunden

Gehrden

Seit Montag gilt in Niedersachsen beim Einkauf die Maskenpflicht. Bei einem Rundgang durch die Läden der Gehrdener Innenstadt zeigt sich, dass sich sowohl die Kunden als auch die Gewerbetreibenden mit der neuen Situation arrangiert haben – wenn auch zuweilen mit Widerwillen. „Es halten sich alle an die Vorschriften“, sagt Silvia Meyer von der HC Parfümerie. Die Kunden trügen alle eine Bedeckung über Mund und Nase und hielten sich an die Abstände.

Auch wenn es noch nicht vorgekommen ist: Für Vergessliche hat Meyer zur Not Einwegmasken unter der Ladentheke auf Reserve. „Wir wollen ja keinen draußen vor der Tür stehen lassen“, erklärt sie. Im Kundengespräch trägt auch sie selbst eine Maske. Die neue Situation mache ihr nichts aus, sie und ihre Kollegen seien vor allem froh, wieder öffnen zu dürfen.

Die HC Parfümerie hat alle Hinweise an der Ladentür stehen. Quelle: Sarah Istrefaj

„Das Atmen fällt schwer“

Dies bestätigt Parfümeriekundin Heike Zieseniss aus Göxe, die am Mittwochmorgen zum Einkauf unterwegs ist. „Ich bin einfach froh, dass die Geschäfte wieder auf haben und man unterwegs sein kann – auch mit Maske“, sagt sie. Vorher habe sie sich wie in einem Gefängnis gefühlt. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes finde sie richtig, auch wenn ihr das Atmen darunter schwerfalle. „Aber ich lasse mich da voll drauf ein und gehe damit auch wieder bis zum Auto zurück, weil einem die Leute draußen oft doch sehr nah kommen“, sagt die Göxerin. Sogar Lederhandschuhe trage sie zum weiteren Schutz.

In der Weinhandlung Weinreich nebenan hat auch Susanne Tellkamp schon viele Kunden mit Masken bedient. Ihr Eindruck: „Es halten sich alle dran, aber sehr ungern“, sagt sie. Sie sei schon gefragt worden, ob es nicht schnell doch ohne gehe. Aber das gehe eben nicht, da bliebe sie konsequent. Tellkamp zeigt sich im Einzelfall aber behilflich. Zum Beispiel sei ein Kunde mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe abends auf dem Rückweg spontan eine Flasche zum Essen mitbringen wollen, er hatte aber keine Maske dabei. „Den Laden durfte er nicht betreten. Ich habe ihm dann seinen Einkauf in einem Korb vor die Tür gestellt“, berichtet die Weinverkäuferin.

Kleine Kinder dürfen ohne Maske in den Laden

Jana Brunner vom Spielzeugladen Froschkönig lobt ihre Kunden. „Es halten sich alle brav an die Regeln.“ Ab einem Alter von sechs Jahren müssen laut neuer Vorschrift auch Kinder eine Bedeckung über Mund und Nase tragen. Das Alter richtig einzuschätzen sei nicht immer leicht, aber die meisten Kinder trügen sowieso Masken, sagt Brunner. Da kümmerten sich die Eltern drum. Kleine Kinder würden natürlich ohne Bedeckung in den Laden gelassen. Vielmehr müssten die Kunden hin und wieder auf die Regel aufmerksam gemacht werden, einen der grünen Einkaufskörbe vor der Ladentür mit hineinnehmen zu müssen. Ist kein Korb mehr da, ist dies nämlich das Zeichen dafür, draußen warten zu müssen, da sich bereits die maximale Anzahl an Kunden im Laden aufhält.

Vor dem Spielzeugladen Froschkönig stehen Körbe bereit – sind sie alle, muss draußen gewartet werden. Quelle: Sarah Istrefaj

Die Kontrolle der Maskenpflicht fällt bei der Stadt mit unter die generelle Kontrolle der Abstandsregelung. Ein Mitarbeiter vom Fachbereich Ordnung und Sicherheit sei laut Stadtsprecher Frank Born weiterhin in der Woche unterwegs, um die Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu überprüfen. Daneben führe aber auch die Polizei Kontrollen durch. Derzeit würden bei Verstößen ausschließlich Verwarnungen ausgesprochen. Ab nächster Woche aber kann ein Verstoß auch zu einem Bußgeld führen. Die Entscheidung darüber obliegt allerdings nicht der Stadt, sondern dem Gesundheitsamt Hannover. Die Stadt kann den Verstoß nur anzeigen.

Von Sarah Istrefaj