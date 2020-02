Naturschützer versorgen Obstbäume auf der Margarethenwiese gut

Gehrden

Die 104 Obstbäume auf der Margarethenwiese sind Wind und Wetter ausgesetzt. Der Naturschutzbund ( Nabu) hat sie deshalb besonders im Blick. Alle zwei Jahre treffen sich zahlreiche Helfer aus Gehrden mit den sogenannten Obstbaumfreunden des Nabu am Gehrdener Berg, um die Bäume mit frischen Nährstoffen zu versorgen. Dieses Mal sind 15 Erwachsene und etliche Kinder gekommen.

Wegen der Südwestausrichtung gebe es auf der Wiese sehr viel Wind, deshalb sei alle zwei Jahre frischer Dünger wichtig, sagt Nabu-Mitglied Jon Franck. Dann lädt er von einem großen Haufen frischen Pferdemist auf eine Schubkarre und fährt die nährstoffreiche Ladung zu den Bäumen.

Gerd-Peter Zaake (links) und Jon Franck laden Pferdemist auf eine Schubkarre. Quelle: Ingo Rodriguez

Franck ist bei der Aktion regelmäßig dabei. Der Nabu betreue die rund 1,5 Hektar große Wiese zwischen Gehrden und Redderse schon seit 1994, erzählt er. Um das frühere Ackerland der Margarethen-Kirchen-Gemeinde als Biotop für Pflanzen und Lebewesen zu erhalten, zahlt der Nabu 700 Euro Pacht pro Jahr an die Kirche. „Seit 1994 wurden 104 Obstbäume gepflanzt – Apfel-, Kirsch- und Birnbäume“, erzählt Franck. Jahr für Jahr werde die Margarethenwiese auch für einen Open-Air-Gottesdienst am Himmelfahrtstag genutzt. „Das kräuterreiche Heu wird nach der Ernte im Sommer zum Nabu-Erlebnisgarten am Ziegeleiweg gebracht“, erzählt der Naturschützer.

Dann lädt er eine neue Fuhre des noch dampfenden Pferdemists auf eine Schubkarre. Das Material zum Düngen habe Lutz von Reden zur Verfügung gestellt und vor etwa zehn Tagen von seinem Hof mit zwei Anhängern angeliefert, berichtet Franck. „Keine Sorge: Das stinkt nicht“, sagt er und grinst. Rund zweieinhalb Stunden lang lädt die Gruppe an jedem einzelnen Baum ein bis zwei Schubkarrenladungen Pferdemist ab.

Klemens Stein lädt Pferdemist an einem Obstbaum ab. Quelle: Ingo Rodriguez

Deisterblick ist Belohnung für die Fleißarbeit

Franck hat sich für die Aktion in diesem Jahr sogar ein abgewandeltes Motto ausgedacht. „Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch die Apfelbäumchen düngen“, sagt er in Anlehnung an einen Ausspruch, den Martin Luther einst gesagt haben soll.

Die Nabu-Leute fahren die nährstoffreichen Ladungen zu den Obstbäumen. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach der biologisch wertvollen Fleißarbeit belohnen sich die Helfer dann. Dafür nutzen sie ein Standortmerkmal der Margarethenwiese: den unverbauten Deisterblick nach Südwesten. Und weil es praktisch ist, stellen die Nabu-Leute für den Blick in die Ferne die Schubkarren zu einer Sitzgruppe zusammen und genehmigen sich dort ganz entspannt einen Becher heißen Kaffee.

Nach der Pflegeaktion genießen die Helfer in ihren Schubkarren die Aussicht. Quelle: Privat

Von Ingo Rodriguez