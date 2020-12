Gehrden

Vor der Corona-Pandemie und dem Lockdown gänzlich kapitulieren? Nein. Aber in Zeiten wie diesen ist Ideenreichtum gefragt. Wie das geht, zeigt nun die Magarethengemeinde. Alljährlich wird zu Heiligabend das Krippenspiel aufgeführt – draußen vor der Kirche. In diesem Jahr geht das nicht. Die Alternative: Das Krippenspiel wurde als Film auf dem Ponyhof von Sabrina Somann in Langreder gedreht und soll online gezeigt werden.

Zu sehen ist dann, wie Josef mit Maria, seiner jungen Frau, über die judäischen Berge von Galiläa nach Bethlehem zieht. Schließlich kommen beide in Bethlehem an, das Kind kommt zur Welt und wird in eine Krippe gelegt. Anschließend erfahren die Hirten auf dem Feld von einem Engel die frohe Botschaft und kommen herbeigelaufen, um das Kind zu sehen und zu beten.

Anzeige

Szenen mit dem Deister im Hintergrund

Die Berge werden in diesem Falle durch den Deister im Hintergrund abgebildet. Maria und Josef werden von zwei Mädchen der 5. und 7. Klasse des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) gespielt, Elisabeth (10) und Lenja (12). Ihre jeweiligen Geschwister Botho (2), Josepha (6) sowie Marlu und Kenu (beide 11) spielen die Hirten auf dem Feld.

Maria und Josef alias Elisabeth (10) und Lenja (12) reiten auf dem Esel - im Hintergrund die Sonne am Deister unter. Quelle: Privat

Zu den weiteren Darstellern zählen ein echter Esel, auf dem Maria reitet, geführt von ihrem Josef. Dazu kommen mehrere Schafe und zwei Alpakas, die von den Hirten bewacht werden sowie ein riesiger niedersächsischer Ochse, der aus der Krippe frisst, in der die eigentliche Hauptperson schläft. Das Jesuskind selbst wird dargestellt von Arjen, einem etwa sechs Wochen alten Säugling aus Gehrden. Die Dreharbeiten leitete Claus Feldmann (kikmusic, Northen).

Den Gottesdienst in die Wohnungen bringen

„Wir haben penibel darauf geachtet, alle Hygienestandards einzuhalten“, berichtet Pastor von Heyden, der die Aktion gemeinsam mit den Müttern der Kinder begleitete. Wichtig sei ihnen gewesen, an Heiligabend einen Gottesdienst in die Wohnungen der Menschen zu bringen, der wenigstens im Ansatz die Abschottungen unserer Gegenwart etwas durchbrechen kann und weihnachtliche Freude und Segen weitergibt“, sagt von Heyden.

Claus Feldmann filmt die Szenen des Krippenspiels im Stall. Quelle: Privat

Der Gottesdienst, der in den nächsten Tagen weiter produziert wird, wird getragen vom Chor der Margarethengemeinde und von mehreren Sprecherinnen und Sprechern. „Wir können gespannt sein“, sagt von Heyden. Der Gottesdienst wird unter www.gehrden-kirche.de abzurufen sein. „Aber erst am Heiligabend ab 16 Uhr“, sagt von Heyden.

Gottesdienste an Weihnachten: Das ist zu beachten Heiligabend wird um 15 Uhr findet auf dem Parkplatz vor dem Sportheim des SV Gehrden an der Lange Feldstraße ein kurzer Freiluftgottesdienst gefeiert. Wichtig ist dabei, dass die Besucher auf die Anweisungen der Ordner achten. Zudem gilt: Abstand halten gemäß den Vorgaben der Corona-Verordnung, Tragen von Alltagsmasken, auch während des Gottesdienstes. Weiterhin sind keine Berührungen, keine Umarmungen und kein Händeschütteln erlaubt. Auf regelmäßige Reinigung und gründliche Desinfektion der Hände sollte geachtet werden. Personen mit Krankheitssymptomen sollen daheim bleiben. Darüber hinaus darf im Gottesdienst nicht gesungen werden. Jeder Teilnehmer kann mit den Personen des eigenen Hausstands und mit bis zu vier weiteren Personen des engsten Familienkreises zusammenstehen, zuzüglich jeweils Kinder bis 14 Jahre. Der Gottesdienst wird von Pastor Wichard von Heyden geleitet und von Bläsern des Posaunenchores untermalt. Der Gottesdienst wird bis zu 20 Minuten dauern. Um 16, 17 und 18 Uhr finden jeweils Gottesdienste in der Margarethenkirche statt. Es gibt für die angemeldeten Teilnehmer eine feste Sitzordnung. Der erste Gottesdienst wird von Prädikant Arne Dengler gehalten, die beiden folgenden von Prädikantin Helga Steffens und Pastor Dirk Steffens. Um 23 Uhr hält Pastor von Heyden vor der Kirche zum Marktplatz hin eine kurze Abendandacht. Unter anderem wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Für den Freiluftgottesdienst um 15 Uhr und für die Gottesdienste in der Kirche ist unter der Telefonnummer (01577) 86 51 519 eine Anmeldung erforderlich. Im Falle des Freiluftgottesdienstes ist aber auch noch eine Anmeldung vor Ort möglich. Am ersten Weihnachtstag beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl in der Margarethenkirche. Eine Anmeldung ist nicht vorgesehen. Wenn aber die eingeteilte Plätze besetzt sind, ist ein weiteres Dazukommen zum Gottesdienst nicht mehr möglich. Am zweiten Weihnachtstag wird ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst unter Leitung von Pastorin Karin Spichale in der Kirche gefeiert. Anmeldungen dazu sind unter dem Internetportal www.margarethengemeinde-gehrden.gottesdienst-besuchen.de möglich. Außerdem wird ein Internetgottesdienst, der über die Website über www.gehrden-kirche.de abgerufen können, angeboten. Er ist am Heiligabend ab 16 Uhr freigeschaltet. Neben dem Krippenspiel sind Chöre der Gemeinde zu hören. Der Gottesdienst wird von Wichard von Heyden gemeinsam mit der Theologiestudentin Felicitas Butzer und Dirk Steffens geleitet. dw

Zumindest die Uhrzeit ist dieselbe wie in normalen Zeiten.

Von Dirk Wirausky