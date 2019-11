Lemmie

Die Polizei hat am Sonnabendmorgen einen Mann erwischt, der bekifft Auto gefahren ist. Die Beamten kontrollierten den 39-Jährigen, der in seinem Citroen auf der Deisterstraße unterwegs war, gegen 10.10 Uhr. Laut Polizei ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise darauf, dass der 39-jährige Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenvortest auf Urinbasis verlief positiv auf Cannabis. Dem Mann mit Wohnsitz in Polen wurde eine Blutprobe entnommen.

Von Lisa Malecha