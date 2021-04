Gehrden

Malte Nebel ist ganz entspannt. Gelegentlich huscht ihm auch ein Lächeln über die Lippen oder er tänzelt vor dem Monitor. „Latein ist eine Endungssprache“, sagt der 18-Jährige, um sich im gleichen Atemzug den Satz von den Siebtklässlern Simon, Julian und Mina bestätigen zu lassen. Ein wichtiger Satz. „Denn wenn ihr den Satz nicht übersetzen könnt, liegt das daran, dass ihr die Endungen nicht kennt“, betont der Abiturient am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG). Amicus cum senatore ad forum properat: „Der Freund eilt zum Forum mit dem Senator“ heißt die Übersetzung.

Weiter geht es: Prima Nova heißt das Lateinbuch, das die Schüler am MCG nutzen. Seite 65 sollen die Jungen und Mädchen aufschlagen. Ein neuer Satz. „Ein sehr langer Satz ist das“, sagt Charlotte. „Verdammt lang sogar“, bestätigt Malte Nebel. Doch er findet Mittel, Wege und Erklärungen – am Ende haben ihn alle Schüler übersetzt. Deklinationen und Vokabeln seien die Grundlage der Übersetzung. „Lernt Deklinationen; das ist wie die Sprache atmen“, sagt Malte Nebel.

Nach mehr als einer Stunde ist der Nachhilfeunterricht vorbei. Man merkt dem 18-Jährigen eine gewisse Erschöpfung an. Keine Wunder, mit Worten, Gesten, Körpereinsatz und Mimik versucht er, den Jungen und Mädchen die lateinische Sprache näher zu bringen. „Ich will ihr die Schwere nehmen“, sagt er. Für ihn ist Latein nämlich eine coole Sprache. Auch wenn sie nur noch im Vatikan Amtssprache ist und nirgends wirklich gesprochen wird.

Begeisterung für eine „tote Sprache“ wecken

Auf lockere Art und Weise wolle er die jungen Schüler für diese „tote Sprache“ begeistern – und ihnen zu besseren Noten verhelfen. „Ich habe Spaß daran gefunden“, sagt der junge Gehrdener. Angefangen habe er mit einem Nachhilfeschüler; inzwischen hat sich der Kreis vergrößert. „Durch den ersten Lockdown im vergangenen Jahr bin ich dazu übergegangen, das Ganze Online zu machen“, erzählt er. Er habe gemerkt, dass durch das Homeschooling und den Online-Unterricht die Schüler große Lücken haben. „Immer mehr Eltern haben mich angesprochen, ob ich aushelfen kann“, sagt er.

Deshalb unterrichtet er momentan in den Jahrgängen 7 und 8 etwa 15 Jungen und Mädchen vom MCG – kostenlos und jeweils eine Stunde pro Woche in Latein. „Ich will ihnen helfen, die vorhandenen Defizite zu beheben, weil sie sonst später in Latein richtig Probleme kriegen, wenn die Grundlagen nicht sitzen“, betont Malte.

Er versuche dies mit einer gewissen Leichtigkeit und Lässigkeit. Für die jungen MCG-Schüler hat Malte Nebel großes Mitgefühl. „Für sie ist es aktuell keine leichte Zeit“, sagt er. Sie säßen oft allein zu Hause, meist am Bildschirm und ohne sozialen Kontakte. „Es ist kompliziert“, sagt der 18-Jährige. Und dann noch zusätzliche Nachhilfe.

Er hoffe, den Siebt- und Achtklässlern den Zugang zu Latein zu erleichtern. „Ich bin selbst Schüler und weiß, wo es Schwierigkeiten gibt“, sagt er. Und er wisse aus eigener Erfahrung, was wie gelernt werden müsse. „Das versuche ich zu erklären und zu vermitteln“, sagt Malte Nebel. Er bemühe sich, Kniffe aufzuzeigen, wie die Schüler beispielsweise am besten Vokabeln lernen.

Fehler sind erlaubt

In die Nachhilfestunde binde er die Kinder so gut wie möglich ein. „Ich mache keinen Frontalunterricht“, sagt er. Er wolle eine angenehme Atmosphäre schaffen und so die Konzentration der Siebtklässler hoch halten. „Es muss Dynamik drin sein“, sagt Malte schmunzelnd. Und die Jungen und Mädchen sollen auch das Gefühl haben, dass sie Fehler machen können.

Abgestimmt ist der Online-Unterricht mit dem MCG und dem dortigen Lateinlehrer Michail Gorelik. „Ich orientiere mich an dem Lehrplan und am Schulbuch“, sagt Malte Nebel. Darüber hinaus bringe er aber eigene Idee, Gedanken und auch kleine Spiele ein. „Der Unterricht soll lebendig und abwechslungsreich sein“, betont er.

Eigentlich müsste der 18-Jährige im Stressmodus sein. Aktuell schreibt er seine Abitur-Klausuren. Unter anderem in Englisch und Deutsch. „Ein Latein-Leistungskurs ist leider nicht zustande gekommen“, bedauert er. 13 Punkte hatte er in der elften Klasse. Doch bis dahin war es auch für Malte Nebel, der nach dem Abitur vermutlich Wirtschaftspsychologie studieren wird, ein durchaus holpriger Weg. „In der sechsten Klasse war ich nicht so gut“, gesteht er. Allein schon deshalb könne er sich gut in die jungen Mitschülern hineinversetzen, für die Latein eine zähe Angelegenheit sei. „Aber wie schon gesagt: Ich will ihnen die Schwere nehmen“, sagt er augenzwinkernd.

