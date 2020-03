Magarethengemeinde lädt zu Internet-Gottesdienst ein

Gehrden

Der Gottesdienst der Magarethengemeinde wird bis auf Weiteres im Internet gefeiert. Mit dieser Botschaft und dem Hinweis auf eine mögliche gemeinsame virtuelle Feier am Sonntag, 29. März, von 10 Uhr an wendet sich der Gehrdener Pastor Wichard von Heyden an alle Gläubigen und weiteren Interessierten.

Livestream ist derzeit kein Thema

Das Video, das am Sonntag nicht nur auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde, sondern auch direkt auf der Internetseite www.gehrden-kirche.de veröffentlicht wird, ist bereits das 15. in der täglichen Reihe – und vorab produziert. Eine Direktübertragung aus der Kirche sei derzeit kein Thema, sagt der Pastor. Für einen Livestream fehle es der Gemeinde an technischen Mitteln.

Auch so investiert das Team der Gemeinde viel Arbeit und Zeit in die jeweils bis zu zehn Minuten langen Videobotschaften. Inhaltliche und technische Vorbereitung, Dreh, Schnitt und Bearbeitung sowie das Hochladen des fertigen Videos dauerten insgesamt bis zu sechs Stunden, berichtet von Heyden.

Hinweis auf Einkaufsdienst

„Wir hoffen, dass Nachbarschaft und Familie auch denjenigen helfen, mitfeiern zu können, die selbst nicht über die Fähigkeit verfügen, sich über das Internet am sozialen Leben beteiligen zu können“, so der Pastor weiter. Auf der Internetseite www.gehrden-kirche.de fände zusätzlich zu den jeweils mit Glockengeläut begonnenen Videos und weiteren Informationen auch ein Hinweis auf den Einkaufsdienst der evangelischen und katholischen Jugend in Gehrden.

Für ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen bieten mehr als 20 Jugendliche und junge Erwachsene Hilfe bei Besorgungen sowie beim Gassigehen mit Hunden an. Interessierte können sich unter der Telefonnummer (0178) 8459166 bei der Studentin und früheren Gehrdener Teamerin Felicitas Butzer melden.

Von Astrid Köhler