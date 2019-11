Gehrdener Gymnasium wird zum spanischen Dorf

Gehrden

Was dem Beobachter spanisch vorkommt, hat durchaus Sinn: Restaurants, Polizei, Hotel, Markt, Tourismusbüro, Arztpraxis und Apotheke – das Obergeschoss im Südbau des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) hat sich für diesen Vormittag in ein spanisches Dorf verwandelt. Die Stationen befinden sich in den Klassenräumen, bei den Rollenspielen wird durchweg spanisch gesprochen. Aus den Lautsprechern dröhnt Musik in entsprechender Sprache.

Ein Dorf mit Rollenspielen

Schon zum vierten Mal findet im MCG von 8 bis 13 Uhr das sogenannte Spanischdorf unter Leitung von Axel Hammerl, Fachobmann Spanisch, statt. An dem Projekt nehmen die Achtklässler teil. Für insgesamt 32 Schüler gilt es, sich auf die Rollenspiele vorzubereiten – und dann in praxisnahen Beispielen die eigenen Sprachkenntnisse zu testen. Ihnen gegenüber im „Polizeikommissariat“ oder an der „Hotel-Rezeption“ sitzen Zwölftklässler, die die Dialoge führen und für die Leistung der jüngeren Mitschüler Bewertungen abgeben dürfen. Insgesamt 15 Oberstufenschüler, die im Regelunterricht auch Spanisch-Kurse belegen, sind mit von der Partie.

„Ziel ist es, dass die Schüler lernen, wie sie in halbwegs authentischen Situationen zurechtkommen“, sagt Hammerl und berichtet stolz, „dass wir in diesem Jahr erstmals zur Unterstützung eine Fremdsprachen-assistentin dabei haben. Das wertet das Niveau des Spanischdorfes noch auf“. Der Fachobmann ist auch sonst sehr zufrieden damit, wie sich die Achtklässler präsentieren.

Smalltalk auf spanisch

Einverstanden ist auch Emma Kitzel. Sie leitet die „información de turismo“. Die Schüler stellen nicht nur Fragen rund um Reisen und Ausflüge, die sie zuvor eingeübt haben. „Sie wollten auch wissen, wie hoch die Kathedrale in Barcelona ist“, sagt die Zwölftklässlerin und berichtet davon, „dass immer gute Unterhaltungen zustande gekommen sind“. Etwas schärfer ist der Ton im Nebenraum. Auf einem „mercado“ wird schließlich gehandelt und gefeilscht, bis der gewünschte Preis für Obst und Gemüse erzielt ist.

Das sieht nach Vorbereitung aus: In diesem Raum studieren die Schüler ihre Texte ein. Quelle: Stephan Hartung

Und wer vom hektischen Treiben Kopfschmerzen bekommt, der ist einen Raum weiter genau richtig: in der „consultorio médico“, der Arztpraxis von Julius und Charlotte. „Heute haben wir beide für das Spiel einen Doktortitel. Schüler mit Kopfschmerzen waren viele bei uns“, sagt Julius und lacht. Die fiktive Situation, wegen Kopfschmerzen einen Mediziner konsultieren zu müssen, ist natürlich Standard während des Rollenspiels. Manchmal gilt es auch, den Schülern ein wenig auf die Sprünge zu helfen. „Wir haben dann Ratschläge gegeben, was sie besser machen können“, berichtet Charlotte. In der Bewertung ist auf den Laufzetteln der Teilnehmer ein Punktesystem von einem bis fünf Zähler möglich. „Aber ganz so hart waren wir dann auch nicht“, sagt Charlotte.

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung