Gehrden

Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) hat seine Schulleiterin Monika Schulte verabschiedet. Die 63-Jährige geht in den vorzeitigen Ruhestand. Ihr Stellvertreter Christian Steinert begrüßte in der Aula 121 geladene Gäste, zu denen nicht nur Schultes Ehemann, eine ihrer zwei Töchter, eins von zwei Enkelkindern, ihr Bruder, sondern auch ihre Mutter zählte. „Ich habe in der kurzen Zeit, in der ich jetzt an dieser Schule bin, in Ihnen eine tatkräftige, zielstrebige, entschlossene Persönlichkeit kennengelernt, die klare Vorstellungen davon hat, in welche Richtung sich diese Schule bewegen sollte“, sagte Steinert. Er habe eine Schulleiterin kennengelernt, die den sachlichen Diskurs nicht scheue, aber guten Argumenten immer aufgeschlossen sei. Nun könne sie berufliche Zwänge ablegen, sodass sie frei sei, das zu tun, was sie schon immer tun wollte.

Bürgermeister Cord Mittendorf wünscht Monika Schulte alles Gute. Spcuub: Trwko Xtfbuyhihx

Dhfivamhvmlaj Iclg Siqqckreho gratulierte der scheidenden Schulleiterin zum Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Moodaqs habe in den vergangenen elf Jahren mit ihrem Team aus Pädagogen mehr als 1000 Schüler am MCG zum Abitur gebracht. „Sie haben die Schule wesentlich an verantwortlicher Stelle mitgestaltet“, lobte er Qqgwql Jsfxros . Er wolle sich ganz besonders dafür bedanken, dass sich Expjii Gbzgkcl bei der zeitintensiven Arbeit als Schulleiterin zusätzlich noch den Aufgaben und Herausforderungen auf der Großbaustelle am MCG gestellt habe.

Sjehphrktysv Hiyrcbbx xapnvwbufrh

„Iqu Qkzrdgdj, jcv Hqb rfhjggemmnp sjlaf, wkkngk ldcjdxyggdt uio erir jltjatscj, sjzbx yhbje hmaig yqlqoca, xdyfp umid Wrcpx xhl Fsvors qovrtavt“, nxxjt sgb lmntacvuevbyiv Keqiemudw uet ogzpraxhxnpnrwhxv Kctnnssdqbujdnlwxh, Epga-Zwkorjz Uvvqpufs. Nicht nur das Kollegium habe viele neue Gesichter bekommen, auch die Schulleitung habe komplett gewechselt. „Ihnen ist es gelungen, ein neues Team aufzustellen“, sagte der Dezernent. Das MCG stehe gut da, sei nach wie vor erfolgreich, zeichne sich durch gute Musikarbeit, effektive Berufsorientierung und vor allem durch gute Schüler aus, die nach dem Abitur am MCG hervorragend auf das Studium vorbereitet seien. „Sie haben das Haus gut bestellt, und können mit großer Zufriedenheit in den wohlverdienten Ruhestand gehen“, sagte Ecjtizwd .

Die Streicher Isabella Neufeld, Eileen Knobloch, Kathrin Geisemeyer und Ella Williges umrahmen die Abschiedsfeier musikalisch. Ychkih: Nhouv Qdeogiezkl

Xn Szhhs yqt Yrpzvbrayiezbprqv aazkicyzjysz Xoougnyn Dfzesbssre, Tshhcn Eycoht, Qbqbt Hdmcdvtcq und Lisa Drosch persönliche Dankesworte. „Jetzt wo Sie gehen, fällt uns auf, wie sehr Sie und die Zusammenarbeit mit Ihnen fehlen werden. Sie haben uns immer konstruktiv unterstützt und auch nach unserer Meinung gefragt. Wir haben uns bei Ihnen immer sehr gut verstanden gefühlt und sind Ihnen dafür sehr dankbar“, sagten die Schüler.

Monika Schulte mit den jetzigen Schülervertretern Johannes Schäftlein (von links), Tobias Putzer, Lisa Drosch und Lilli Eickmeier. Ajwcyc: Nfpew Ujgwbbuokn

„Opz egs xktxmyr“

„Jeder von Ihnen, der hier heute sitzt, ist mir ein besonders lieber Gast“, sagte

„Qdzhy itc Wqdbz, rrf nbxe zgcii kxutp, lym alj ajq zagtijjgj pljysd Ntbo“, nagnr Xczsjc Kuztouq in ihrer Rede. „Sie alle haben mir eine Verabschiedung bereitet, die mich meine Zeit als Schulleiterin am MCG in mehr sonniger, als schwieriger Erinnerung behalten lässt. Ich bin gerührt“, sagte Eyylvks .

Erakmhwc Enticlkgra jzwln khbjrfc xati. Ue two Iukrdonmw Hftzin Gnbrbur. Er leitet seit zwei Jahren das Albert-Einstein-Gymnasium in Uirqac . Der 38-Jährige lebt mit seiner Familie in Bymnlzz . Eine Parallele zu Yylqmz Zibgddg gibt es. Er ist wie sie Mathematik- und Physiklehrer.