Beeindruckende Lesung, aufwühlender Abend, bewegendes Buch: Die 18-jährige Melanie Neumann hat in der Aula des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) aus ihrem ersten Roman „Dass im Herzen die Sonne wieder aufgeht“ vorgelesen.

Agnes Kühn fasst gleich zu Beginn der Lesung zusammen, was vermutlich alle Besucherinnen und Besucher denken. Ein Buch zu schreiben, sei beeindruckend, sich darin mit Themen wie Trauer, Verlust und Tod zu befassen, sei noch mehr als das. „Mir fehlen fast die Worte“, sagt die Deutsch-Lehrerin.

Melanie Neumann hat unter dem Pseudonym Malie Griebe den Roman geschrieben. Grundlage dafür bilden die Tagebucheinträge, mit deren Aufzeichnungen Melanie begonnen hat, als feststand, dass ihre Mutter sterben muss. „Ich wollte die Erinnerungen festhalten und nichts verlieren“, erzählt die junge Gehrdenerin. Das Schreiben habe ihr Kraft gegeben, die schwierige Zeit zu überstehen und zu verarbeiten. Eine Freundin habe sie letztlich bestärkt, die Gedanken und Gefühle in einem Buch niederzuschreiben. „Ich möchte damit anderen Trauernden helfen“, sagt die MCG-Abiturientin. Es sei ihr wichtig, der Trauer eine Stimme zu geben.

Hoffnung, Schmerz, Trauer

Der bewegende und halbbiografische Roman beginnt mit einer Szene in einer Buchhandlung. Dort erhält Malie, deren Mutter todkrank ist, ein Tagebuch von der Buchhändlerin. Und die gibt dem Mädchen mit auf den Weg, dass Schreiben eine hilfreiche Methode sei, um Erinnerungen festzuhalten. Es folgen Hoffnung, Schmerz, Tod und Trauer. Es sind ergreifende Momente, wenn über die letzten Gespräche, Momente und Besuche mit der Mutter erzählt wird. „Der Gedanke ans Sterben und diese Machtlosigkeit, nichts zu tun zu können, belastet mich“, schreibt Neumann.

Die junge Autorin beschreibt die Angst davor, dass die Erinnerungen an ihre Mutter verloren gehen; sie erzählt, wie sie Methoden entwickelt, um mit der Trauer umzugehen und wie ihr das Schreiben hilft; sie sagt, wie allein sie sich in der Schule fühle und niemand an ihren Verlust denke. Die 18-Jährige sucht bei ihren Freundinnen und Freunden und Mitschülerinnen und Mitschülern Verständnis und Empathie, die sie nicht immer findet; zumindest nicht so, wie sie es sich wünscht.

Doch das ist nie anklagend, fordernd oder vorwurfsvoll, sondern Teil eines schwierigen und manchmal zermürbenden Trauerprozesses. Irgendwann kommt die junge Autorin an den Punkt, dass sie die Situation allmählich akzeptieren kann; und am Ende des Prozesse steht ein Buch und die Sonne scheint wieder.

Lesung mit Klavierbegleitung

Unter den etwa 50 Zuhörinnen und Zuhörern sind auch Greta, Domenica und Maya. Die drei Abiturientinnen waren begeistert und bewegt zugleich. Begeistert von der jungen Autorin, bewegt von der Geschichte, so Greta. Es sei krass, wie selbstbewusst sie so ein schwieriges Thema öffentlich vorträgt, sagt Domenica. Dem stimmte Maya zu. „Obwohl es um Tod und Trauer ging, hat die Autorin stets eine positive Ausstrahlung“, meint die 18-Jährige. Domenica glaubt, dass dieses Buch für Menschen, die in eine ähnliche Situation kommen oder sich befinden, sehr hilfreich sei. Einig waren sich die drei Jugendlichen auch über das Zusammenspiel zwischen Klaviermusik und Lesung. „Das hat für eine tolle und nachhaltige Atmosphäre gesorgt“, sagt Domenica.

Nicht zuletzt die spontane Idee, dass Silvia Wintergalen die Lesung am Klavier begleitet, sorgt für eine ganz besondere berührende Stimmung. Dazu gelingt es Melanie Neumann, ihr Publikum von Beginn an mitzunehmen auf einen schweren und traurigen Weg. Und das mit einer erstaunlichen Selbstsicherheit, Offenheit und Klarheit. Sie entwickelt ein Gespür dafür, was sie ihrer Zuhörerschaft zumuten kann und was nicht.

Nie verliert die 18-Jährige den Blick für die Gäste in der MCG-Aula und immer wieder huscht ihr ein Lächeln über das Gesicht. Der Mut und die Stärke, die die Lesung möglich gemacht habe, seien beeindruckend, sagt Agnes Kühn zum Abschluss. Die Besucherinnen und Besucher erheben sich und klatschen anerkennend und fast ehrfürchtig Beifall. Applaus, den sich Melanie Neumann verdient hat.

