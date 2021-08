Gehrden

Um Kinder aus Gehrden künftig und langfristig vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und vor anderen Infektionen zu schützen, sollen schon in Kürze alle Schulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet mit mobilen Luftfiltern ausgestattet werden. Das geht auf einen Beschluss des Rates der Stadt aus der vergangenen Woche zurück. Langfristig soll jedoch der Einbau moderner Raumlufttechnik (RLT) die mobilen Geräte möglichst ersetzen. Das haben die Kommunalpolitiker einstimmig entschieden.

„Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen und sofort handeln“, hatte CDU-Ratsherr Klaus Dörffer bei der Vorstellung des Antrags von CDU und Grünen gefordert. Ziel des gemeinsamen Vorstoßes ist es, eine mögliche Viruslast für die Kinder in den Klassen- und Betreuungsräumen zu senken. „Es geht um die Gesundheit und Sicherheit der Kinder“, heißt es in der Beschlussvorlage. Zumindest Jungen und Mädchen unter zwölf Jahren werde vermutlich vorerst kein Impfangebot gemacht. Deshalb sei es erforderlich, Maßnahmen in den Einrichtungen zu ergreifen, um auch künftig eine pandemiegerechte Präsenzbetreuung zu ermöglichen.

Grundschule Am Castrum bekommt die ersten 20 mobilen Geräte

Nach dem deutlichen Votum des Rates wird die Stadt nun auch sofort rund 70.000 Euro investieren, um zunächst einmal 20 mobile Luftreiniger für die Klassenzimmer der Grundschule Am Castrum zu kaufen. „Ein Einbau von RLT-Anlagen kommt für diese Schule wegen des geplanten Abrisses im Jahr 2023 nicht in Frage“, sagt Jan Garberding vom Gebäudemanagement der Stadt. Kurz nach dem Ratsbeschluss habe er die Zusage einer Herstellerfirma für den Erwerb einer größeren Menge mobiler Luftfilter erhalten – für rund 3.500 Euro pro Stück. Da die Lieferzeit nur etwa vier Wochen beträgt, sollen die ersten 20 Geräte in der Grundschule Am Castrum bereits nach den Sommerferien aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Bis zum nächsten Schuljahr sollen für alle 20 Klassenräume außerdem jeweils neue CO2 -Ampeln im Wert von 500 Euro pro Stück gekauft werden.

Die Stadtverwaltung will aber die anderen Schulen und Kitas ebenfalls kurzfristig mit Luftfiltern ausstatten. Laut Rathausmitarbeiter Garberding ist es offenbar möglich, von dem Hersteller genügend mobile Geräte zu bekommen, um alle rund 100 schlecht zu belüftenden Räume in den Schulen, Kitas sowie im Jugendpavillon zu bestücken. „Wir werden mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen nun einen Plan erarbeiten, wie viele Exemplare wir in einem Stück oder nach und nach anschaffen“, sagt Garberding. Möglicherweise sei es sinnvoll, für einige Räume bereits den langfristig beschlossenen Einbau von RLT-Anlagen zu planen. Umsetzung und Einbau könnten jedoch inklusive der notwendigen Ausschreibung eine Zeit von bis zu zwei Jahren in Anspruch nehmen. „Deshalb ist es vielleicht besser, zunächst alle 100 Räume mit den verfügbaren mobilen Geräten auszustatten“, sagt Garberding.

RLT-Anlagen kosten rund 30.000 Euro pro Stück

Im Rathaus gibt es bereits Gedankenspiele für die Zeit nach dem Einbau der RLT-Anlagen in die bestehenden Räume sowie in die geplanten Schul- und Kita-Neubauten. Angesichts der Kosten von rund 30.000 Euro pro RLT-Einheit sei es möglicherweise sinnvoll, nicht mehr benötigte mobile Luftreiniger zu verkaufen, anstatt andere kommunale Räume damit nachzurüsten, sagt Garberding. Der Rat hat die Stadtverwaltung aber auch beauftragt, alle möglichen Förderprogramme für Raumlufttechnik und Luftfilter zu ermitteln und Anträge stellen.

