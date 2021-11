Eltern in Gehrden fordern, dass die Nachmittagsbetreuung ihrer Grundschulkinder ausgeweitet wird. Bislang hat die Verwaltung noch keine spruchreife Lösung.

Übergangslösung: In den Container an der Grundschule Am Castrum sind aktuell zwei Hortgruppen für 40 Kinder untergebracht. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)