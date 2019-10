800 Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Gehrden haben an der Bildungsveranstaltung „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ teilgenommen. Der Verein Multivision will die Jugendlichen für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren. Dazu gibt es im MCG im Frühjahr auch Projekttage.