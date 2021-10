Gehrden

Stephan Fromm (Die Partei) und Dirk Tegtmeyer (Die Linke) werden im neuen Rat der Stadt Gehrden, der sich am 3. November konstituiert, eine gemeinsame Ratsgruppe bilden. Dies haben sie jetzt angekündigt. Den Vorsitz der Gruppe mit der Kurzbezeichnung Partei/Linke wird Fromm übernehmen.

Die Kommunalpolitiker verzichten darauf, ihrer Ratsgruppe eine Geschäftsordnung zu geben; auch informell, das stellten beide klar, werde es in der Gruppe keinen Fraktionszwang geben. In der Erfahrung von Dirk Tegtmeyer, der 2016 bis 2019 eine Ratsgruppe mit den Grünen gebildet hatte, seien divergierende Positionen, wenn sie einmal auftreten, nämlich nicht lösbar. „In solchen Fällen ist es erforderlich, unterschiedlich abstimmen zu können“, sagt Tegtmeyer. Und da ein Fraktionszwang weder im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz noch in der Geschäftsordnung des Rates vorgesehen sei, gebe es keinen Grund, auf Fraktionszwang zu bestehen.

Mehr Sitze in den Fachausschüssen

Dass die Partei und die Linke eine gemeinsame Ratsgruppe bilden, sei naheliegend gewesen, weil die Politiker dadurch die Sitze, die sie mit beratender Stimme in den Fachausschüssen haben, mehr als verdoppelt können. Wie viele Ausschusssitze mit Stimmrecht die Ratsgruppe tatsächlich haben werde, sei allerdings laut Tegtmeyer noch unklar. Das Verfahren zur Berechnung der Sitze in den Ausschüssen soll von Hare/Niemeyer auf D’Hondt umgestellt werden, was zu einer geringen Zahl von Sitzen für kleine Fraktionen und Ratsgruppen führen würde. Beide Politiker haben die von CDU und SPD im Landtag getragene Gesetzesänderung deutlich kritisiert und in sozialen Netzwerken eine Petition dagegen geteilt.

Lesen Sie auch Wahl in Gehrden 2021: Alles zum neuen Stadtrat

Während Dirk Tegtmeyer für die Linkspartei schon eine Wahlperiode im Rat der Stadt Gehrden vertreten ist, ist mit Stephan Fromm erstmals ein Vertreter der Satirepartei Die Partei in dem Gremium vertreten.

CDU und Grünen wollen Ausschüsse neu bezeichnen

CDU und Grüne haben unterdessen beantragt, in der neuen Wahlperiode den Fachausschüssen neue Bezeichnungen zu geben. Demnach soll der bisherige Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr künftig Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Brandschutz heißen. Statt eines Bildungsausschusses soll es ab November einen Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung geben. Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport soll um die Themenbereiche Jugend und Senioren erweitert werden. Der Ausschuss Umwelt und Energie soll in den Ausschuss Umwelt, Energie und Klima umgewandelt werden. Und aus dem Finanzausschuss soll nach Vorstellungen von CDU und Grünen der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung werden.

Aus Sicht der beiden Fraktionen würden viele gesellschaftspolitische Herausforderungen wie Klima, Mobilität, Jugend, Senioren, Digitalisierung oder Wirtschaft auch in der Gehrdener Stadtpolitik konkrete Lösungsansätze erfordern. „Um dies auch in der inhaltlichen Arbeit und Befassung in den Fachausschüssen des Rates konkreter und passgenauer abzubilden, ist eine Fortentwicklung der Ausschussbezeichnungen nötig“, heißt es in dem Antrag.

Von Dirk Wirausky