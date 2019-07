Gehrden

Die Prospekte mit den Eröffnungsangeboten gibt es längst, die Einkaufswagen stehen akkurat aufgereiht und der neue Kreisel am Nedderntor ist frisch geteert: Am Donnerstag, 25. Juli, wird die neue Lidl-Filiale an der Ronnenberger Straße um 7 Uhr offiziell eröffnet. Mit der Neueröffnung entstehen auch 25 neue Arbeitsplätze in Gehrden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch in Gehrden wieder mit einer Lidl-Filiale vertreten sind“, sagt Verkaufsleiter Christian Meyer. Zur Erinnerung: Bis 2013 hatte Lidl eine Filiale am Dammtor. Die entsprach allerdings nicht mehr den modernen Ansprüchen des Unternehmens. Nach der Schließung des Marktes suchte Lidl fieberhaft einen neuen Standort im Gehrdener Stadtgebiet. Die Idee, ein Geschäft auf dem Gelände der alten Tennishalle ließ sich nicht verwirklichen. Schließlich fand LidlFlächen auf dem Gebiet der Kleingartenkolonie Schüttenwiese. Für den Neubau auf einer Gesamtfläche von fast 8000 Quadratmetern mussten einigen Parzellen geräumt werden.

Mittendorf kassiert für den guten Zweck

Auch Bürgermeister Cord Mittendorf spielt bei der Neueröffnung eine Rolle. Er wird um 10.30 Uhr an der Lidl-Kasse Platz nehmen und die Einkäufe der Kunden über den Scanner ziehen – für den guten Zweck. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl an die Freiwillige Feuerwehr Gehrden. Kunden haben von Donnerstag bis Sonnabend, 25. bis 27. Juli, die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Letzte Arbeiten: Der Kreisel am Nedderntor ist nahezu fertig. Quelle: Dirk Wirausky

Der Neubau ist laut Unternehmen hochmodern: Hochwertige Materialien und eine Glasfront, durch die viel Tageslicht in die Filiale fällt, sollen für Einkaufsatmosphäre sorgen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern will Lidl die Warenpräsentation optimieren und Raum für breitere Gänge schaffen. Mit 118 Stellplätzen gibt es zudem ausreichend Parkmöglichkeiten. Der Parkplatz erhält darüber hinaus eine E-Ladesäule, an der Kunden ihre E-Auots mit einer Leistung von 22 Kilowatt laden können.

Filiale kommt ohne fossile Brennstoffe aus

Die Filiale in Gehrden kommt ohne fossile Brennstoffe aus und soll damit rund 30 Prozent weniger CO2 -Ausstoß generieren als ein herkömmlicher Lebensmittelmarkt. „Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um“, teilt das Unternehmen mit. Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sollen weitere Energie einsparen. LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch der Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung. 2015 wurde das nachhaltige Energiekonzept von Lidl mit dem „Energy Efficiency Award“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) für herausragende technische Leistung ausgezeichnet. Dass der Neubau nach energieeffizienten Standards errichtet wird, war eine Vorgabe der Gehrdener Politik.

