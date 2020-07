Leveste

Dieses Angebot gibt es schon vielerorts in Hannover und im Umland – nun soll auch Leveste einen ersten öffentlichen Bücherschrank erhalten. „In vielen Ortschaften gab es damit gute Erfahrungen“, sagt Michael Passior, Ortsbürgermeister von Leveste.

Platz am alten Feuerwehrhaus zur Auswahl

Ein solcher Bücherschrank befindet sich im öffentlichen Raum und ist jederzeit zugänglich. Interessierte können sich Bücher mitnehmen, aber auch eigene dalassen, um andere Leser damit zu erfreuen. Als Standortfavorit gilt der zentrale Platz am alten Feuerwehrhaus. „Dank einer vorhandenen Bank bietet der Platz auch die Möglichkeit, dort zu sitzen und zu lesen“, sagt Elke Westfehling von der Levester CDU. Ein Kandidat ist aber auch die Fläche Auf dem Thie. Die Stadtverwaltung Gehrden wird beide Flächen prüfen. Denn wichtig ist auch ein zentraler Standort mit guter Einsehbarkeit und damit der Möglichkeit der sozialen Kontrolle, um unsachgemäße Nutzung oder Vandalismus vorzubeugen.

So kann es auch gehen: Ein Bücherschrank in einer ehemaligen Telefonzelle wie hier im Wedemärker Ortsteil Resse von Ortsbürgermeisterin Renate Kolb gezeigt. Quelle: Julia Gödde-Polley (HAZ Archiv)

Außer dem Standort ist auch noch Beschaffenheit, Preis und Pflege des Bücherschranks fraglich. „Mit meinen beiden Mitstreiterinnen würde ich alle 14 Tage nachsehen“, sagt Helga König, die die Büchermeile der St.-Agatha-Kirche in Leveste leitet. Die Zusammenkunft mit ihrem Team der Büchermeile könnte sie dann damit verbinden, „dass wir den Schrank überprüfen und saubermachen“.

König berichtet auch von ihren Erfahrungen mit den Preisen von Bücherschränken. Vor vielen Jahren habe eine Firma ein Modell für Wennigsen angefertigt – für 1300 Euro. „Das wird nicht ganz billig. Ich habe mich dort informiert. Jetzt kostet der gleiche Schrank 3000 Euro“, sagt sie. Die Firma gebe aber die Pläne heraus. „Damit besteht die Möglichkeit, einen Bücherschrank nachzubauen.“

Bücher in der Telefonzelle

Einen alternativen Vorschlag macht Ludwig Giesecke, stellvertretender Ortsbürgermeister: „Ich habe auf meinem Gelände noch eine alte Telefonzelle.“ Die würde er zur Verfügung stellen. Dass sich ein Bücherschrank in einer alten Telefonzelle errichten lässt, zeigt sich im Wedemärker Ortsteil Resse. Dort ist ein öffentlicher Bücherschrank in eine ehemalige Telefonzelle integriert, steht ebenfalls an einem zentralen Platz – und erfreut sich großer Beliebtheit.

Von Stephan Hartung