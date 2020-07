Lenthe

Drehen die hier einen Film? Diese Frage hörte das Team um Lewis Clements oft am vergangenen Donnerstag. Die Antwort: Ja. Clements ist Student an der Hochschule Hannover, Abteilung Design und Medien. Der Film ist der zentrale Punkt seiner Bachelorarbeit – und das alles in einem nicht wirklich zentralen Ort. Denn auf Lenthe als Kulisse muss man erst einmal kommen.

Der 25-Jährige steht hinter der Kamera und führt Regie, tritt aber auch als Produzent auf. Sein Team besteht aus einem Dutzend Mitarbeitern, fast ausnahmslos Studenten, teilweise aus dem selben oder einem unteren Semester, einige mit dem Schwerpunkt Kostümdesign oder Szenografie. Gedreht wird an diesem Tag am Ende des Pagenburgwegs auf der Straße oder auf dem Feldweg.

Ausgezogen, um Musik zu machen

Der 15-Minuten-Streifen handelt von einem jungen Mann, der Musik machen will. Dafür verlässt er sein Elternhaus, in dem er nur noch mit seiner alleinerziehenden Mutter lebt. Die Mutter hat bislang nur schlecht von seinem Vater geredet und ihn als Verlierer bezeichnet. Der Held des Films will nun selbst mehr aus seinem Leben machen – und mit der Musik Erfolg haben. Im Laufe der Story trifft er auf seinen Vater und macht sich sein eigenes Bild von ihm. Ob es gut ist?

Vor Drehbeginn hatten sich Clements und seine Kommilitonen auf die Suche nach Orten für die Außen- und Innenaufnahmen gemacht. „Ich habe eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, dass wir ein ländliches Haus suchen mit einem entsprechenden Eingangsbereich, nicht wie in der Großstadt“, sagt er. Insgesamt drei Objekte schaute er sich an, das Haus von Dorit Schulte in Lenthe überzeugte ihn schließlich. „Ich finde dieses Projekt toll und unterstütze gern studentische Arbeit“, sagt sie. Für die Dauer des Drehs war ihr Haus die Heimat der Familie Fiedler, dementsprechend bekam ihr Briefkasten ein neues Namensschild.

Besetzung der Mutter-Rolle ist ein Coup

Fast eine Woche dauerten die Dreharbeiten, die immer wieder vom Regen unterbrochen wurden. Sie waren jedoch nicht nur auf die Gehrdener Ortschaft beschränkt. Die Crew reiste für Innenaufnahmen auch nach Neustadt und Burgwedel. Im Wedemärker Ortsteil Abbensen stellte ein Landwirt seine Kuhwiese zur Verfügung.

Die Darsteller sind angehende Jungschauspieler. Aber nicht nur. Mit der Besetzung der Mutter gelang Lewis Clements, der aus Vechta stammt und selbst später Filmproduzent werden möchte, ein echter Coup. Die deutsche Schauspielerin Gabriele Völsch, die in der preisgekrönten Serie Babylon Berlin mitwirkte, war für einen Tag am Set und fuhr dann von Lenthe zurück nach Berlin. Über ihren Sohn, der ebenfalls Produzent werden will, bestand bereits ein Kontakt. „Dann habe ich einfach ihre Agentur angeschrieben und angefragt“, sagt Clements.

Ein Semester mehr wegen Corona

Nach Abschluss der Drehwoche in der Region Hannover hat das Team genug Rohmaterial gesammelt, das nun aufwendig zu einem Film zusammengeschnitten werden muss. „Eigentlich hätte die Bachelorarbeit schon fertig sein sollen“, sagt der Jungregisseur. „Wegen Corona hänge ich aber jetzt noch ein Semester dran.“ Clements hofft, dass der Film mit dem Titel „Tagträumer“ im Herbst festgestellt werden kann.

Von Stephan Hartung