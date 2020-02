Lemmie macht bei Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit

Lemmie

Wie wollen die verschiedenen Generationen in Lemmie in Zukunft miteinander leben und wohnen? Dieser Frage stellt sich momentan ein Arbeitskreis, denn Lemmie hat sich für den Regionswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet. Weil der in diesem Jahr unter dem Thema „Jung und Alt im Dorf“ stattfindet, machen sich die Lemmier nun Gedanken über die Entwicklung des Ortsteils und Zukunftsstrategien.

„Wir sind schon ziemlich weit mit der Planung“, berichtet Jens Feisthauer vom Lemmier Arbeitskreis für den Wettbewerb. Er ist sehr zuversichtlich, dass das rund zehnköpfige Team die Bewerbung mit dem dazugehörigen Fragebogen rechtzeitig bis März fertig bekommt, und zwar mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. Die Region Hannover veranstaltet die Aktion „ Unser Dorf hat Zukunft“, die aus dem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ hervorgegangen ist. Ziel ist es, die Lebensqualität in ländlichen Räumen zu steigern und die Zukunftsperspektiven der Dörfer zu erhöhen.

Die Idee zur Anmeldung entstand aus der Dorfbefragung Lemmie 2020, bei der ein Arbeitskreis im vergangenen Jahr die Lemmier nach ihren Wünschen für den Ortsteil fragte. Weil diese sich schon damals mit der Zukunft Lemmies beschäftigt hatte, passte der Wettbewerb thematisch. Nun beschäftigt sich die Gruppe mit dem Leitbild des Ortes, der Dorfstruktur, dem sozialen und kulturellen Leben und auch Umwelt- und Klimaschutz vor Ort.

Vereine werden mit eingebunden

Vor allem aber geht es in diesem Jahr um das Zusammenleben der Generationen: „Das Ziel ist es, dass auch Ältere möglichst lange gut im Ort leben können. Für junge Menschen ist es dagegen problematisch, wenn das Dorf überaltert ist“, stellt Feisthauer fest. Daher muss die Arbeitsgruppe in der Bewerbung unter anderem beschreiben, wie Senioren am gesellschaftlichen Leben in Lemmie teilnehmen, was für alternative Wohnformen geplant oder vorhanden sind, wie es um die Mobilität und Einkaufsmöglichkeiten steht und ob es generationsübergreifende Projekte gibt.

Besonders bei Konzepten und Ansätzen zum Austausch und Miteinander von Jung und Alt will der Arbeitskreis auch die Vereine einbinden, denn auch für diese seien solche Zukunftsfragen wichtig, sagt Feisthauer. Ebenso sollen die Lemmier beim Bewerbungsprozess nicht übergangen werden und können ihre Ideen und auch Kritik zu den Ausarbeitungen der Arbeitsgruppe einbringen, bevor diese die Bewerbung abschickt. Dazu soll im März eine öffentliche Veranstaltung Raum für Diskussionen geben, auch ein Leitbild für Lemmie will der Arbeitskreis hier formulieren.

„Wettbewerb ist große Chance“

Im Juli kommt dann eine Bewertungskommission nach Lemmie, um über die Platzierung zu entscheiden. Auf die Gewinner warten Urkunden und auch Geldpreise, die die Dörfer zweckgebunden verwenden können. Auch eine Teilnahme am Landes- und am Bundeswettbewerb ist für die Bestplatzierten möglich.

Ein Sieg wäre für den Lemmier Arbeitskreis allerdings nur das Sahnehäubchen: „Uns geht es nicht um den Preis. Vielmehr ist der Wettbewerb eine große Chance, einmal sehr genau hinzugucken“, stellt Feisthauer fest. Er ist sich sicher, dass Lemmie so oder so von der Rückmeldung der Jury profitieren und diese für die Zukunft des Ortsteils verwenden kann.

Von Elena Everding