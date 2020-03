Wie jedes Jahr am 1. April beginnt in Niedersachsen auch in dieser Woche die Leinenpflicht. Während der bis zum 15. Juli andauernden Brut- und Setzzeit müssen Hunde an der Leine geführt werden. Viele Möglichkeiten auf freien Auslauf haben die Tiere wegen Corona in diesem Jahr allerdings nicht.