Gehrden

Der ehemalige Leiter des im Jahr 1971 gegründeten Gehrdener Kammerorchesters (GKO) ist tot. Horst Conrad ist am 9. Dezember wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag verstorben.

Conrads Name ist eng mit Gehrden verbunden. Er stand 23 Jahre lang an der Spitze des Orchesters. Sein Dirigat von 1983 bis 2006 habe laut Aussage seines langjährigen Musikerkollegen Volker Grimsehl dazu geführt, dass das Orchester in der Region und darüber hinaus bekannt und geschätzt wurde. So hat der ehemalige Gehrdener Bürgermeister Heinrich Berkefeld anlässlich des Konzertes zum 25-jährigen Bestehen des GKO von „einer kammermusikalischen Gemeinde, die sich im Bürgersaal versammelt habe, um der Bereicherung des kulturellen Lebens durch eine wunderbare Blume zu lauschen“, gesprochen. Die Stadt Gehrden hat Horst Conrad im Jahr 2006 die Silberne Ehrennadel „zur Würdigung seiner Verdienste als Orchesterleiter“ verliehen.

Die ehemalige Erste Stadträtin Christiane Kemnitz und der ehemalige Bürgermeister Heinrich Berkefeld zeichnen Horst Conrad (Bildmitte) mit der Silbernen Ehrennadel der Stadt Gehrden aus. Quelle: Archiv

Nach Abgabe der Stabführung ist er noch lange Zeit ein treues und geschätztes Mitglied der Orchesterfamilie geblieben und hat den Klang der Bratschen verstärkt. Horst Conrad habe durch seine liebenswürdige, geduldige, aber auch intuitive, temperamentvolle Art, das Orchester zu zahlreichen musikalischen Höhepunkten und Gemeinschaftserlebnissen geführt. „Dies alles hat das Orchester in besonderer Weise geprägt und zu einem Freundeskreis gemacht“, sagt Grimsehl.

Von Heidi Rabenhorst