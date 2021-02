Gehrden

Unbürokratische und wirksame Amtshilfe: Nach dem heftigen Wintereinbruch am vergangenen Wochenende haben mehrere Landwirte aus Gehrden tagelang dem städtischen Bauhof dabei geholfen, tonnenweise Schnee aus der Kernstadt zu transportieren. In einem ausgetrockneten Regenrückhaltebecken am Bünteweg türmt sich inzwischen bereits ein meterhoher Berg aus Eis und Schnee auf.

Marcel Keese schiebt mit dem Teleskoplader den abgeladenen Schnee zusammen. Der Berg wird stündlich höher. Quelle: Dirk Wirausky

„Wir haben auf Anforderung der Stadt seit Montag mit unseren Fahrzeugen unter anderem am Steintor, an mehreren Kreuzungen sowie in der Fußgängerzone Schnee geräumt und aus der Innenstadt weggeschafft“, sagt Landwirt Jürgen Grefe. Ihm haben demnach dabei auch die Familien der Landwirte Hundertmark und Schrader aus der Kernstadt sowie ein landwirtschaftlicher Betrieb aus Ditterke unterstützt – unter anderem mit einem dafür geeigneten Teleskoplader.

Landwirte stellen sich schnell zur Verfügung

„Wir waren täglich etwa von 9 bis 20 Uhr im Einsatz“, berichtet Grefe. Seitens etlicher Geschäftsleute sei ihnen für die Amtshilfe großes Lob ausgesprochen worden. Zwar habe die Stadt diese Arbeiten kostenpflichtig in Auftrag gegeben. Für die Landwirte sei es aber erforderlich gewesen, einige Betriebsabläufe umzudisponieren, um Kapazitäten für die Unterstützung des Winterdienstes freizuschaufeln, beschreibt Grefe einen erheblichen Mehraufwand.

Wegen der in jüngerer Vergangenheit weitgehend milden Winter liegt es nach seinen Angaben bereits einige Zeit zurück, dass die Stadt die Hilfe von Gehrdener Landwirten angefordert habe. „Zuletzt hatten wir meines Wissens im Winter 2009/2010 einen Winter-Hilfseinsatz“, sagt Grefe.

Auch Marcel Keese hat mit solch einem Wintereinbruch nicht gerechnet. „Ich dachte, dass ist wieder eine von den Vorhersagen, die sowieso nicht eintreten“, sagt er. Er wurde eines Besseren belehrt. Keese Aufgabe besteht darin, am Rande des Büntewegs auf die Schneeladungen zu warten, die die Landwirte mit ihren Traktoren aus verschiedenen Teilen der Kernstadt bringen. Dann schiebt er mit dem Teleskoplader den Schnee auf einen stündlich höher werdenden Haufen.

Bauhofleiter Michael Schröder ist für die jüngste Hilfsaktion sehr dankbar: „Das war für uns eine Riesenhilfe, sonst hätten wir das alles alleine nicht geschafft“, sagt er. Es sei schließlich auch nicht selbstverständlich, dass die Landwirte sofort und spontan zur Verfügung stünden, lobt Schröder die schnelle und unbürokratische Hilfe.

Von Ingo Rodriguez