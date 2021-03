Gehrden

Mehr als 150 Männer und Frauen haben am Freitag den ersten virtuellen Bürgerdialog der Gehrdener CDU live am Bildschirm verfolgt. „Ich bin mehr als zufrieden“, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Spieker in seiner Bilanz nach dem fast zweistündigen Livestream. Der Onlinedialog war ein Ersatz für den traditionellen Neujahrsempfang der Gehrdener CDU.

Als Gast zugeschaltet war der evangelisch-lutherische Landesbischof Ralf Meister. „Eigentlich hatte ich gehofft, ihn beim Neujahrsempfang persönlich in Gehrden begrüßen zu können“, sagte Spieker. Dass es nun via Bildschirm geklappt habe, sei wunderbar. Mit Meister diskutierten die weiteren Teilnehmer vor Ort, Christine Karasch, Regionsdezernentin und Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, Bundestagskandidat Tilman Kuban, die Moderatoren Spieker und Fabian Schmieder sowie der Gehrdener Pastor Wichard von Heyden über die Gesellschaft in der Pandemie. Wie gelingt es, das Menschliche im Blick zu behalten? Wie ist die Lage von Familien, Kindern und älteren Menschen?

„Menschen zeigen hohes Maß an Solidarität“

Meister betonte, dass es keine Generationen mehr gebe, die ähnliche Krisensituationen kollektiv so erlebt hätten, wie die Menschen es jetzt tun. „Wir können in diesem Kontext nicht auf einen Erfahrungswert zurückgreifen“, sagte der Theologe. Er plädierte dafür, miteinander „barmherzig und versöhnlich zu bleiben“ in einer Situation, in der fast alle überfordert seien. Meister ist, wie er sagt, überzeugt davon, dass diese Gesellschaft in den vergangenen zwölf Monaten trotz allem ein „hohes Maß an innerer Solidarität“ gezeigt habe. „Es geht nicht nur darum, wie es mir geht, dass ich gesund bleibe oder dass ich meine Rechte wiederbekomme“, sagte Meister. Die meisten Menschen strebten vielmehr nach gemeinsamen Lösungen.

Ein zentraler Punkt des Gesprächs war der Tod. „In unseren Biografien haben wir wohl keine Lebensphase erlebt, in der man jeden Tag so unmittelbar mit dem Sterben konfrontiert worden sind“, meinte Meister. Dass die Endlichkeit und Verletzlichkeit des Wesens Mensch so massiv in den Mittelpunkt gerückt sei, sei eine Erfahrung, die kollektiv neu sei.

Gottesdienste zu Ostern – mit Maske, ohne Gesang

Auch bezüglich der Präsenzgottesdienste zu Ostern äußerte sich Meister: „Die Hälfte der Gemeinden wird einen Präsenzgottesdienst feiern. Diese werden zum großen Teil im Außenbereich stattfinden, alle mit den notwendigen FFP2-Masken und ohne Singen“, sagte der Landesbischof. Trotzdem werde das Angebot so vielfältig sein, wie selten zuvor – etwa mit digitalen Angeboten oder Osterkerzen, die verteilt werden.

Zuvor hatte Spieker die im Bürgersaal anwesenden Talkgäste gefragt, wie es ihnen ganz persönlich in dieser Zeit gehe. „Ich bin müde, erschöpft und in Sorge um Angehörige“, sagte Karasch. Pastor von Heyden schwankt, wie er berichtete, zwischen Traurigkeit und manchmal auch Wut. Gerade in der vergangenen Woche sei er entsetzt gewesen, wie seitens der Spitze des Landes mit einem so großen christlichen Fest wie Ostern umgegangen worden sei, sagte der Gehrdener Seelsorger.

Von Heidi Rabenhorst