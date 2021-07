Um Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität in Everloh zu planen, sind Interessierte am 13. Juli zu einem sogenannten Aktivierungstreffen eingeladen. Basis ist eine Umfrage, wie sich die Everloher das Zusammenleben und die Entwicklung der Ortschaft vorstellen.

Um ein schönes Dorf geht es auch am 18. September. Dann sind die Everloher zum Müllsammeln in der Ortschaft aufgerufen – passend zum World-Clean-up-Day, an dem sich weltweit an jedem dritten Sonnabend im September Millionen von Menschen beteiligen. hg