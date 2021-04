Everloh

Drei geparkte Autos sind an der Straße Calenberger Blick in Everloh beschädigt worden. Laut Polizei muss dies zwischen Donnerstag, 1. April, 23.30 Uhr, und Freitag, 2. April, 9.30 Uhr, passiert sein. Bei den betroffenen Autos, die auf einem Privatgrundstück standen, handelt es sich um einen Audi A6, einen BMW 5er und einen Opel Corsa. An allen drei Wagen wurde der Lack zerkratzt. Bei dem Audi wurde außerdem das vordere Kennzeichen gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg telefonisch unter (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs