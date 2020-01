Erfolgsmodell Kreativ-Café: Beim Nähen und Klönen gelingt die Integration

Gehrden

Nasi Ahmadli hat sich ganz besondere Mühe gegeben. Die Aserbaidschanerin hat zum fünfjährigen Bestehen des Kreativ-Cafés eine beeindruckende Torte gezaubert. „So etwas macht mir großen Spaß“, sagt sie.

Ahmadli, die seit acht Jahren in Gehrden lebt, ist eine von mehr als 60 Frauen, die zum Geburtstagsfrühstück ins Gemeindezentrum gekommen sind. Seit 2014 öffnet das Café jeden Freitag. Dann kommen zwischen 20 und 30 Frauen unterschiedlichster Nationalität zusammen, um zu nähen und zu klönen. Ahmadi ist seit der ersten Stunde dabei. „Es ist immer toll hier“, sagt sie.

Mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern lässt das internationale Frühstücksbüfett keine Wünsche offen. Quelle: Dirk Wirausky

Die Idee zu dem regelmäßigen Treffen hatte Renate Möller, die jahrelang als ehrenamtliche Integrationsbeauftragte der Stadt gearbeitet hat. Hervorgegangen ist das Kreativ-Café aus dem Arbeitskreis Willkommenskultur, den Möller gemeinsam mit Hanni Leopold und Renate Möller initiiert hatte – als Baustein in der Flüchtlingsarbeit.

Frauen können soziale Kontakte knüpfen

Das Café, das nunmehr von Betty Bekiersch und Ulla Strohschnieder betreut wird, richtet sich an Frauen aus Flüchtlingsfamilien. Ziel ist es, dass die Frauen die Möglichkeit haben, in ungezwungener und lockerer Atmosphäre soziale Kontakte zu knüpfen, Zeit außerhalb der eigenen vier Wänden verbringen können und dabei Deutsch zu lernen. „Die Kommunikation untereinander ist wichtig“, sagt Bekiersch.

Auch wenn dieses Mal anlässlich des fünften Geburtstages die Maschinen still standen: Es wird ansonsten fleißig genäht. „Durch Spenden konnten wir uns inzwischen sechs neue Nähmaschinen anschaffen“, berichtet Ulla Strohschnieder. Damit werden etwa Kissen, Minidecken, Mützen oder Einkaufstaschen genäht. Ein Teil wird verkauft, der Erlös fließt in die Anschaffung neuer Stoffe.

Resonanz ist groß

Das Kreativ-Café richtet sich nicht nur an Menschen aus fernen Ländern. Es ist ein offenes Angebot für alle Gehrdener Bürger. Und nach fünf Jahren geht es auch nicht mehr ausschließlich um Integration. „Die Frauen sind inzwischen in Gehrden angekommen“, betont Ulla Strohschnieder. Die Resonanz habe im Laufe der Jahre sogar eher zugenommen. Das Konzept ist aufgegangen.

Blumengrüße zum Geburtstag gibt es für alle Frauen. Quelle: Dirk Wirausky

Die Frauen kommen unter anderem aus Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, Aserbaidschan, Pakistan oder Eritrea. Entsprechend international war das Frühstücksbüfett anlässlich des fünfjährigen Bestehens. Jede Frau hatte eine Köstlichkeit aus ihrer Heimat mitgebracht. So wie eben Nasi Ahmadli, die ihre Geburtstagstorte liebevoll verziert hat. Kreativ eben.

Das Kreativ-Café öffnet an jedem Freitag von 9.30 bis 12 Uhr im Saal der evangelischen Margarethengemeinde an der Kirchstraße. Es wird dort gemeinsam genäht, gestrickt oder auch einfach nur geklönt. An jeden letzten Freitag im Monat wird gemeinsam gefrühstückt. Es gibt auch eine kostenlose Kinderbetreuung.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky