Musiker bringen mit Swing-Konzert Abwechslung in die Seniorenresidenz

Gehrden

Klangvolle Abwechslung vom tristen Corona-Alltag: Vor der Seniorenresidenz der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in Gehrden haben die Musiker des Trios Maramao am Mittwoch mit einem schwungvollen Auftritt die Bewohner für einen kleinen Moment vom Besuchsverbot abgelenkt. Gleichzeitig war das etwa einstündige Konzert vor der Gartenterrasse der Einrichtung auch der gelungene Auftakt einer neuen Konzertreihe. „Um für ein paar schöne Momente zu sorgen, schickt das Team Kultur der Region Hannover ab sofort Musikgruppen zu Senioren- und Pflegeheimen in der Umgebung“, erläuterte Sandra van de Loo vom Team Kultur den Hintergrund der Initiative.

Viele Bewohner lauschten von der Terrasse aus oder sahen sich das schwungvolle Konzert mit italienischen Swingklassikern aus den geöffneten Fenster an. Die Sängerin des Trios, Chiara Raimondi, hatte zuvor in ihrer Begrüßung keinen Zweifel daran gelassen, dass der Auftritt auch für das Trio ein Schritt zurück in einen Alltag ohne rigorose Einschränkungen ist. „Das ist unser erstes Konzert seit fast zwei Monaten“, sagte sie.

Anzeige

Beste Sicht: Auch aus den geöffneten Fenstern verfolgten Bewohner der Residenz das Konzert. Quelle: Ingo Rodriguez

Weitere NP+ Artikel

Damit hatte Raimondi ein zweites Ziel der Konzertreihe angedeutet. „Auch die Musiker freuen sich zurzeit über Auftrittsmöglichkeiten“, sagte van de Loo. Wegen der Corona-Krise waren in den vergangenen Wochen die meisten Veranstaltungen abgesagt worden. Deswegen könne die Region nun über ein größeres Budget verfügen, um die neue Reihe zu finanzieren.

„Ein Schritt zurück in die Normalität“

Besonders wichtig sei es aber, mit den Auftritten in den Senioreneinrichtungen für Abwechslung zu sorgen. „Die Menschen in den Altenheimen sind ja als Risikogruppe besonders gefährdet und isoliert. Sie können nicht einfach vor die Tür gehen oder Besuch empfangen“, hob van de Loo hervor.

Die Leiterin der AWO-Residenz, Christine Tebel, zeigte sich von der Aktion begeistert. „Das ist für die Bewohner Abwechslung und ein Schritt zurück in die Normalität“, sagte sie. Immerhin seien musikalische Auftritte auch schon vor Corona ein fester Bestandteil im Freizeitprogramm gewesen. Die Region hatte Gehrden wegen guter Kontakte zur Residenz als Premierenort ausgewählt.

Die Bewohner der AWO-Seniorenresidenz verfolgen den Auftritt des Trios Maramao. Quelle: Ingo Rodriguez

Region nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen

Auch weitere Senioreneinrichtungen in der Region können sich ab sofort für ein Kurzkonzert wie in Gehrden anmelden. Geplant sind laut Region Auftritte für etwa 20 Einrichtungen bis Ende August. „Das Spektrum reicht von Klassik bis Swing“, sagt van de Loo. Die jeweils rund einstündigen Konzerte sind für die Einrichtungen kostenlos – und nicht öffentlich. „Die Musiker brauchen nur einen Stromanschluss“, sagte van de Loo beim Auftakt in Gehrden. Um die Termine für die weiteren Konzerte zu koordinieren, nimmt sie ab sofort Anmeldungen per E-Mail an sandra.van-de-Loo@region-hannover.de entgegen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez