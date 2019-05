Gehrden

Bis in die frühe Neuzeit war der Tod in den Städten und Dörfern all­gegenwärtig. Heutzutage ist es ein Thema am Rande des Alltags, besonders für Jugendliche. Die weltliche Seite von Tod und Trauer lernten die Konfirmanden mit Pastor Wichard von Heyden bei einem Workshop mit drei Mitarbeitern des Gehrdener Bestattungshauses Rohde auf dem Friedhof kennen.

Die Jugendlichen bereiten alles für eine vermeintliche Urnenbestattung vor. Quelle: Heidi Rabenhorst

Bestatter Kai Rohlfes beschrieb die handwerklichen Arbeiten im sogenannten Versorgungsraum. Bestatter müssen heutzutage weit mehr leisten als früher, erläuterte Rohl­fes den Jugendlichen. Beerdigungen seien individueller geworden. Rohlfes erläuterte den Jugendlichen die vielen Facetten der Begleitung von Trauerfamilien und der Trauerfeier mit Beisetzung. Zum Beispiel, dass es verschiedene Bestattungsarten und eine Vielzahl an Auswahl­möglichkeiten bei der Grabwahl gebe.

Trauer braucht Zeit und Raum

„Die Individualität ist uns besonders wichtig“, sagte Rohlfes. So könnten die Angehörigen beim Zurechtmachen und Einklei­den der Verstorbenen dabei sein, wenn man das möchte. Ein gutes und tröstendes Ritual könne auch darin bestehen, dem Verstorbenen Dinge auf seine letzte Reise mitzugeben, die ihm oder seinen Angehörigen wichtig gewe­sen seien. Man könne den Sarg oder die Urne selbst bemalen oder bei der Dekoration der Kapelle zur Trauerfeier hel­fen. „Es gibt fast nichts, was nicht mög­lich ist, um seiner Trauer Raum und vor allem Zeit zu geben“, sagte Rohlfes.

„Weich und gar nicht unangenehm“: Gehrdener Konfirmanden absolvierten einen Workshop auf dem Gehrdener Friedhof. Wer mutig genug war, durfte sich auch in einen Sarg legen. Quelle: Heidi Rabenhorst

In zwei Gruppen aufgeteilt konnten sich die Jugendlichen den Be­stattungswagen und die Kapelle anse­hen, in dem sich auch der Klimaraum befindet. In diesem Bereich der Kapel­le stand auch ein Sarg und einige Muti­ge testeten, wie es sich wohl anfühlt, in so einem Sarg zu liegen. „Weich und gar nicht unangenehm“, sagte ein Mädchen. Darüber hinaus konnten die Heranwach­senden auch verschiedene Urnenmo­delle betrachten und eine vermeintliche Trauerfeier dekorieren.

Pastor von Heyden war sich sicher, dass die­ser Termin eine regelmäßige Wiederho­lung mit den Gehrdener Konfirmanden finden wird. „Wir haben so etwas vorher noch nie gemacht und es gab mit Si­cherheit auch ein paar Vorbehalte. Aber der Verlauf unseres Workshops hat uns Recht gegeben. Das war sehr gut so“, lautete sein Fazit.

„Mit dem Thema Tod und Trauer kann man sich nicht früh genug beschäfti­gen. Das Thema Tod und Trauer gehört zum Leben dazu“, sagte Rohlfes. Deshalb mache er Informati­onsveranstaltungen für Konfirmanden und andere Gruppen.

Von Heidi Rabenhorst